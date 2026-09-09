Estados Unidos declara como terroristas a Los Tiguerones durante visita de Marco Rubio

Marco Rubio se reunió con Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet este 9 de septiembre de 2026.

Marco Rubio llegó, este miércoles 9 de septiembre de 2026, a Ecuador, apenas un año después de su primera visita como secretario de Estado de Estados Unidos. Su encuentro con el presidente Daniel Noboa tendrá dos ejes principales: seguridad y comercio.

Rubio llegó a Quito como parte de una gira por Colombia, Ecuador y Perú. Antes de iniciar el recorrido aseguró que espera conseguir “acuerdos comerciales sólidos” y destacó que Washington comparte con estos países intereses en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado transnacional y la cooperación económica.

El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al país.

Tras su arribo, se trasladó al Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, donde fue recibido por el presidente Daniel Noboa.

En el salón Amarillo del Palacio de Gobierno, Noboa condecoró a Rubio con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz, una de las más altas distinciones civiles que entrega el Ecuador.

Los Tiguerones son declarados terroristas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., dio a conocer los principales acuerdos adoptados durante la reunión con el presidente Daniel Noboa.

En declaraciones a la prensa, Rubio anunció que Estados Unidos declaró como terroristas Los Tiguerones. "Hoy hemos decidido de designar a Los Tiguerones como grupo terrorita", dijo el funcionario norteamericano.

Los Tiguerones se unen a los otros grupos terroristas declarados por Estados Unidos anteriormente. Los Choneros y Los Lobos fueron designados el 4 de septiembre de 2025, mientras que Los Chone Killers fueron declarados terroristas el 1 de julio de 2026.

Aporte económico y equipamiento

Rubio dijo que Ecuador es el mejor aliado de EE.UU. de la región para enfrentar la amenaza criminal transnacional. "Uno de los países que más está haciendo para enfrentar a la amenaza transnacional es Ecuador", señaló.

Para contribuir en la lucha de Ecuador contra el crimen organziado transnacional, Rubio dijo que pedirá al Congreso norteamericano 45 millones de dólares adicionales "para contribuir a este esfuerzo".

También dijo que Estados Unidos lanzará un esfuerzo adicional de 10 millones de dólares para enfrentar la minería ilegal, "que se está robando la riqueza del Ecuador", dijo Rubio.

Rubio también indicó que se entregará equipamiento. "Estamos entregando un buque de 110 pies de la guardia costera de Estados Unidos a Ecuador y vamos a transferir a cinco interceptores más en los próximos meses, es decir llegarán un total de 12 buques, con los que se han entregado en el último año", añadió.

La seguridad sigue en el centro

La relación entre Ecuador y Estados Unidos se ha profundizado especialmente en materia de seguridad. Desde la primera visita de Rubio, en septiembre de 2025, ambos países han avanzado en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, principalmente en el Pacífico.

Además, Ecuador cuenta con acuerdos que permiten la cooperación con militares estadounidenses y recientemente reguló el ingreso temporal de personal militar y contratistas de Estados Unidos.

Para Washington, Ecuador se ha convertido en uno de sus principales aliados regionales en la lucha contra las organizaciones criminales. Estados Unidos mantiene además una alerta de viaje que advierte sobre riesgos relacionados con crimen, terrorismo y secuestros en varias zonas del país.

Esta vez, el comercio gana terreno

Pero la segunda visita de Rubio tiene una diferencia importante. El secretario de Estado aseguró que Washington quiere hacer más con Ecuador en el ámbito económico y avanzar hacia relaciones comerciales más estrechas.

El tema cobra relevancia porque Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales de Ecuador. Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos ocupó el primer lugar y China el segundo; si se considera únicamente el comercio no petrolero, China encabezó la lista.

La visita ocurre, además, apenas semanas después de que Noboa viajara a China y se reuniera con Xi Jinping. Durante ese encuentro, Pekín comprometió una donación de USD 47 millones para proyectos de seguridad, salud, educación, producción y prevención de riesgos, y ambos gobiernos suscribieron cinco acuerdos.

Ecuador entre Washington y Pekín

Rubio ha sido crítico de la creciente influencia china en América Latina y sostiene que Estados Unidos debe recuperar presencia económica en la región.

Por eso, su visita permitirá medir hasta dónde puede avanzar Ecuador en su relación con Washington sin dejar de fortalecer sus vínculos económicos con China.

La reunión con Noboa mostrará también si una relación que durante el último año estuvo marcada principalmente por la cooperación militar y la lucha antinarco comienza ahora a traducirse en nuevos acuerdos comerciales y económicos.