Baja el precio de la gasolina Extra, Ecopaís y diésel este sábado 12 de septiembre 

Desde el 12 de septiembre, baja el precio de la gasolina Extra, Ecopaís y diésel.

Los precios de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel volverán a bajar desde este sábado 12 de septiembre de 2026, en todas las estaciones de servicio del país.

El Gobierno Nacional estableció los precios que regirán durante el período comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2026.

Con el nuevo ajuste, la gasolina Extra y Ecopaís de 85 octanos pasará de USD 3,24 a USD 3,21 por galón.

Mientras que, el diésel tendrá una reducción similar: su precio bajará de USD 3,18 a USD 3,15 por galón.

La reducción representa USD 0,03 menos por galón frente a las tarifas que estuvieron vigentes durante agosto. Este es el tercer mes consecutivo de reducción de los precios de estos combustibles

En julio, la Extra, Ecopaís y el diésel registraron una disminución de cinco centavos por galón. Luego, en agosto, los tres combustibles volvieron a bajar dos centavos más.

El Gobierno mantiene un sistema de bandas mensuales para la gasolina Extra, Ecopaís y diésel. El precio se ajusta el 12 de cada mes.

Este mecanismo permite ajustar los precios de acuerdo con las variaciones del mercado internacional, aunque dentro de límites para evitar fluctuaciones extremas.

El presidente Daniel Noboa reformó la fórmula mediante el Decreto Ejecutivo 468, publicado este 11 de agosto de 2026. El objetivo de este cambio es moderar el impacto de las variaciones del precio internacional del petróleo sobre los consumidores ecuatorianos.