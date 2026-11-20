Debate de candidatos a la Prefectura de Pichincha se realizó este viernes 20 de noviembre.

El debate obligatorio entre los candidatos a la Prefectura de Pichincha se realizó la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026, como parte del calendario de las elecciones seccionales previstas para el próximo 29 de noviembre.

El encuentro, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), reunió a los 10 aspirantes, divididos en dos bloques de cinco candidatos, cada uno con una duración de 90 minutos: el primero entre las 19:00 y las 20:30, y el segundo desde las 20:30 hasta las 22:00.

Los candidatos abordaron cuatro ejes: desarrollo territorial, servicios públicos y gestión de riesgos; seguridad ciudadana y convivencia; integridad y buen uso de los recursos públicos; y desarrollo económico local y oportunidades.

La primera franja estuvo integrada por Alonso Moreno (PID), Carla Cevallos (Avanza), Mishelle Calvache (CREO), Giovanna Ubidia (ADN) y Alexandro Tonello (Alianza Ciudadana). En este bloque se registraron varios cruces políticos, especialmente entre Ubidia y Tonello, quienes intercambiaron cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno nacional y la administración provincial.

Uno de los principales temas fue la vialidad. Los aspirantes expusieron alternativas para mejorar carreteras como Calacalí-La Independencia y la vía Alóag-Unión de Toachi. También hubo diferencias sobre el manejo del Fondo Vial y el destino de los recursos públicos.

En el segundo bloque participaron: Gema Ormaza (PSC), Juan Zapata (Imparables), Guillermo Churuchumbi (Pachakutik), Wilmer Morales (Futuro 20) y Jorge Pinto (Sociedad Patriótica).

Las intervenciones se concentraron principalmente en las obras para la provincia, la protección del Chocó Andino frente a la minería ilegal, los sistemas de riego y el desarrollo de las zonas rurales. Entre los planteamientos estuvieron impulsar emprendimientos y turismo, fortalecer la organización comunitaria para proteger el territorio y mejorar la ejecución de proyectos viales.

Un debate marcado por los cuestionamientos

Aunque los 10 aspirantes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas, los cuestionamientos políticos también ocuparon buena parte del encuentro. En algunos momentos, las intervenciones se centraron en los antecedentes y las gestiones de los adversarios, en lugar de profundizar en los mecanismos para ejecutar sus planes.

El tiempo fue otro de los condicionantes. Según el formato aplicado, cada candidato contó con un minuto para responder y 15 segundos para formular una interpelación, lo que limitó la explicación de algunas propuestas.

El debate se desarrolló a nueve días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que los ciudadanos de Pichincha elegirán a quien estará al frente de la Prefectura provincial.