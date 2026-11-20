Un avión de la aerolínea aeroregional se salió de la pista en el aeropuerto de Santa Rosa, en El Oro.

Un avión Boeing 737-500 se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa, en la provincia de El Oro.

El hecho se reportó la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026. Según reportes preliminares, la aeronave pertenecería a la aerolínea Aeroregional y llegaba desde la ciudad de Quito.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa llegaron al sitio para atender la emergencia. de forma preliminar no se reportaron personas heridas.

Hasta las 22:00 no existía un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las causas y el balance de los daños.