Descalifican a José De La Gasca del concurso para Fiscal General del Estado

La Comisión Ciudadana negó el pedido de recalificación presentado por José De La Gasca

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado descalificó a José De La Gasca por incumplir con los requisitos documentales exigidos en el proceso.

La decisión se adoptó este viernes 17 de julio de 2026, luego de que la Comisión analizara los documentos de descargo presentados por el aspirante dentro de la etapa de revisión de postulaciones.

Según informó el organismo, se determinó que De La Gasca no cumplió con la presentación de la documentación obligatoria establecida en el reglamento que rige el concurso para la designación del Fiscal General del Estado.

La Comisión Ciudadana señaló que la verificación de los requisitos se realizó conforme a las disposiciones contempladas en la normativa vigente del proceso de selección.

¿Por qué fue descalificado José de la Gasca?

La resolución establece que el incumplimiento está relacionado con la presentación de los documentos requeridos para formalizar la postulación al cargo.

Hasta el momento, la Comisión no ha detallado cuáles fueron los documentos específicos que motivaron la descalificación del postulante.

José de la Gasca participaba en el concurso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para escoger a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Puede apelar la decisión

La normativa vigente contempla la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Pleno del Cpccs.

En caso de hacerlo, el Pleno del CPCCS deberá conocer y resolver la impugnación presentada por el postulante dentro de las etapas previstas en el cronograma del concurso.