Fases que restan del concurso de Fiscal General luego de que el Cpccs rechazó suspenderlo

El nuevo Fiscal General está previsto que se designe en octubre de 2026

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió no suspender el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado y dispuso continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

La decisión fue adoptada por el Pleno del Cpccs este 16 de julio de 2026, luego de analizar el pedido presentado por la Comisión Ciudadana de Selección.

El pasado 1 de julio, ese organismo solicitó suspender los términos y plazos del concurso al señalar que no había recibido respuesta a varios requerimientos necesarios para continuar con el proceso.

Con esta resolución, el organismo determinó que no procede la suspensión y ordenó actualizar el cronograma. De acuerdo con la planificación vigente, aprobada por la Comisión Ciudadana de Selección el 8 de junio, la designación del nuevo Fiscal General está prevista para el 23 de octubre de 2026.

El concurso busca nombrar a la autoridad que reemplazará de forma definitiva a Diana Salazar, quien dejó el cargo en mayo de 2025, tras lo cual la institución ha permanecido bajo autoridades encargadas.

Las dos fases que faltan antes de la designación

Tras concluir la calificación de méritos, se deben superar dos etapas más dentro del concurso antes de que el Pleno del Cpccs designe a la nueva autoridad:

1. Escrutinio público e impugnación ciudadana

En esta etapa, la ciudadanía podrá revisar la información presentada por los postulantes y, dentro de los plazos establecidos en la normativa, formular observaciones o impugnaciones sobre las candidaturas.

¿Qué es el Cpccs y cuáles son sus funciones?

2. Fase de oposición

Superado el escrutinio público, los aspirantes deberán superar la fase de oposición, que comprende:

Prueba escrita (teórica): 30 puntos .

. Prueba oral (práctica): 20 puntos.

Así se definirá al nuevo Fiscal General

El concurso se calificará sobre un total de 100 puntos: 50 puntos por la fase de méritos. 50 puntos por la fase de oposición.

Una vez consolidadas las calificaciones, el Pleno del CPCCS procederá a designar al nuevo Fiscal General del Estado, quien asumirá la conducción de la institución encaragda de investigar los delitos que se cometen en Ecuador