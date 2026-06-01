ADN presenta sus precandidatos para seccionales en Guayas, Azuay y Pichincha

Daniel Noboa lideró la convención de ADN en Guayaquil este 6 de septiembre del 2025

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó la noche de este 1 de junio de 2026, sus cartas para los comicios seccionales de noviembre.

A través de sus redes sociales, la organización de Daniel Noboa lanzó varios nombres para tres provincias: Guayas y su capital Guayaquil; Azual y su capital Cuenca; y Pichincha y su capital Quito.

Algunos de la lista se desempeñan como ministros de Estado, entre ellos: John Reimberg, Gabriela Sommerfeld, Harold Burbano, Zaida Rovira y Juan Carlos Vega.

Guayas y Guayaquil

Azuay y Cuenca

Pichincha y Quito

Según el calendario electoral del CNE, del 18 de junio al 2 de julio de 2026 se pueden realizar los procesos de democracia interna para definir a los candidatos.