Los 12 mejores goles del Mundial 2026: FIFA abre las votaciones para elegir el mejor tanto

La Copa Mundial FIFA 2026 dejó postales inolvidables para la historia del fútbol, destacándose por una efectividad goleadora inédita que alcanzó los 308 tantos a lo largo del certamen en los 104 partidos jugados en esta edición.

Tras un minucioso proceso de selección, la máxima entidad del fútbol mundial ha presentado la lista oficial de los 12 candidatos nominados al Gol del Torneo (Hyundai Goal of the Tournament). Entre la lista de preseleccionados se destacan desde voleas magistrales en la fase de grupos hasta ejecuciones milimétricas en las instancias decisivas del Mundial 2026 jugado en Estados Unidos.

La nómina reúne a grandes figuras junto a revelaciones de selecciones que sorprendieron al planeta. Nombres consagrados como Ferran Torres —con su genialidad en la gran final—, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Lionel Messi compiten palmo a palmo con goles memorables firmados por talentos de Cabo Verde, Haití o Nueva Zelanda. Esta diversidad refleja el carácter global y competitivo de una cita orbital histórica.

# Jugador Selección Partido / Fase 1 Ferran Torres 🇪🇸 España vs. Argentina (Final) 2 Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs. Francia (Tercer puesto / Eliminatoria) 3 Julián Álvarez 🇦🇷 Argentina vs. Suiza 4 Erling Haaland 🇳🇴 Noruega vs. Brasil 5 Lionel Messi 🇦🇷 Argentina vs. Argelia (Fase de Grupos) 6 Kylian Mbappé 🇫🇷 Francia vs. Senegal (Fase de Grupos) 7 Wilson Isidor 🇭🇹 Haití vs. Marruecos (Fase de Grupos) 8 Sidny Lopes Cabral 🇨🇻 Cabo Verde vs. Argentina 9 Kerim Alajbegovic 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Fase de Grupos) 10 Daizen Maeda 🇯🇵 Japón vs. Suecia (Fase de Grupos) 11 Eldor Shomurodov 🇺🇿 Uzbekistán vs. RD Congo 12 Elijah Just 🇳🇿 Nueva Zelanda vs. Irán

Entre las anotaciones más comentadas por la afición se encuentran verdaderas obras de arte colectivas e individuales. Destacan el remate acrobático de Erling Haaland frente a Brasil, la jugada individual de Julián Álvarez ante Suiza y los disparos de media distancia firmados por Sidny Lopes Cabral y Wilson Isidor, los cuales encendieron las tribunas durante la fase inicial y demostraron la calidad técnica desplegada en las tres sedes del torneo.

El proceso de elección queda completamente en manos de los aficionados de todo el mundo. La FIFA ha habilitado el portal oficial y la aplicación FIFA+ para que el público pueda revivir los vídeos de las 12 jugadas y emitir su voto. La plataforma mantendrá abiertas las votaciones hasta el 27 de julio de 2026, fecha límite en la que se cerrará el registro global antes de hacer el anuncio oficial del ganador.

Para participar, los usuarios únicamente deben ingresar a la sección Hyundai Gol del Torneo en los canales digitales autorizados de la FIFA, seleccionar su anotación favorita y confirmar la elección. Se espera una participación masiva de la comunidad futbolera global para coronar la anotación que definirá el legado estético del Mundial 2026.

🗳️ ¿Cómo votar?