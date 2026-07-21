Universidades de Quito alertan por inseguridad y piden una zona segura en el corredor universitario

Las universidades ubicadas en el centro norte de Quito, a la altura de la av. 12 de Octubre, piden mayor seguridad para sus estudiantes.

El aumento de robos, asaltos y otros hechos delictivos en los alrededores de las principales universidades de Quito llevó a tres instituciones de educación superior a solicitar acciones urgentes a las autoridades municipales y policiales.

La Escuela Politécnica Nacional (EPN), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) anunciaron este martes 21 de julio de 2026 la creación de una agenda conjunta para fortalecer la seguridad en el denominado corredor universitario, que diariamente concentra a decenas de miles de estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes.

Las universidades alertaron sobre el incremento de delitos y situaciones de riesgo que se registran en el sector, entre ellos robos, asaltos, casos de estudiantes que han sido víctimas de escopolamina y el consumo excesivo de alcohol en los espacios públicos cercanos a los campus.

Universidades piden una "zona segura"

Tras una reunión entre los rectores de las tres instituciones, las autoridades acordaron solicitar formalmente al Municipio de Quito y a la Policía Nacional un mayor control del espacio público y el fortalecimiento de los operativos de seguridad en el sector.

Entre los principales pedidos se encuentra la implementación de una "zona segura" en el corredor universitario, que contemple mayor presencia policial y estrategias permanentes de prevención del delito.

Además, las universidades plantean la conformación de una mesa técnica interuniversitaria de seguridad en la que participen representantes del Municipio, la Policía Nacional, moradores de los barrios aledaños y otros actores vinculados con la problemática.

Retomarán el proyecto Campus Quito

Como parte de las medidas anunciadas, las instituciones también acordaron retomar el proyecto "Campus Quito", una iniciativa urbana que busca mejorar las condiciones del sector que comparten las tres universidades.

La propuesta contempla intervenciones relacionadas con:

Movilidad.

Iluminación pública.

Infraestructura urbana.

Recuperación y mejoramiento del espacio público.

El objetivo es convertir al corredor universitario en un entorno más seguro y adecuado para la comunidad académica y los residentes del sector.

Cámaras y campañas de prevención

Las universidades también trabajan en la posibilidad de integrar sus sistemas tecnológicos de seguridad, especialmente los circuitos de videovigilancia instalados en cada campus.

Asimismo, impulsarán campañas conjuntas de prevención dirigidas a la comunidad universitaria, enfocadas en promover prácticas de autocuidado y seguridad.

Las autoridades universitarias señalaron que las acciones internas deben complementarse con políticas públicas lideradas por el Municipio de Quito y la Policía Nacional.

Medidas implementadas en los campus

Las tres instituciones destacaron que, en los últimos años, han realizado inversiones para reforzar la seguridad dentro de sus instalaciones. Entre las medidas implementadas constan:

Sistemas de videovigilancia. Guardianía permanente las 24 horas. Transporte seguro en horarios nocturnos y de madrugada para estudiantes. Mejoras en la iluminación. Controles de acceso biométricos. Sistemas de control vehicular.

No obstante, señalaron que las competencias sobre la seguridad en el espacio público corresponden a las autoridades locales y nacionales, por lo que consideran indispensable un trabajo coordinado y sostenido.

Finalmente, hicieron un llamado al Municipio de Quito y a la Policía Nacional para que adopten medidas que permitan recuperar la seguridad del corredor universitario, uno de los sectores con mayor concentración estudiantil de la capital.