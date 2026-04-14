José de la Gasca pide separar al coordinador de la Veeduría ciudadana del concurso de Fiscal

El aspirante a la Fiscalía General del Estado, José de la Gasca, ingresa un oficio en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en Guayaquil.

El exministro de Gobierno y postulante al concurso para Fiscal General del Estado, José de la Gasca, presentó la tarde de este 14 de abril un denuncia en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Guayaquil.

El aspirante pidió al organismo separar del cargo al nuevo coordinador de la Veeduría ciudadana, Guido Egas, quien señaló que el exministro no cuenta con la experiencia exigida por el reglamento.

Egas también lo cuestionó por sus nexos con el régimen de Daniel Noboa, en el que se desempeñó como embajador y ministro de Gobierno. Incluso lo invitó a renunciar al concurso por "ética".

El aspirante rechazó las aseveraciones de Egas y dijo que se extralimitó de sus funciones. También aseguró contar con la experiencia necesaria y negó ser un "apadrinado del Gobierno".

“Un veedor ciudadano debe actuar con imparcialidad y objetividad. No le corresponde emitir juicios de valor ni incidir en el proceso". José de la Gasca, aspirante a Fiscal General del Estado

De la Gasca descartó su renuncia al concurso. El exfuncionario es uno de los 28 postulantes a Fiscal General que pasaron a la fase de calificación de méritos.