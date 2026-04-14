De La Gasca y seis aspirantes a Fiscal General aumentaron su patrimonio más de USD 100 000

Siete de 28 postulantes a Fiscal General incrementaron su patrimonio en más de 100 000 dólares.

De 75 inscritos, apenas 28 siguen en la competencia para convertirse en el nuevo Fiscal General del Estado, quien estará a cargo de dirigir las investigaciones penales en Ecuador durante seis años a partir de su posesión.

Desde el 18 de febrero de 2026, el concurso público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) arrancó con 75 postulantes, de los cuales 27 superaron la fase de verificación de requisitos.

Tras un proceso de reconsideración, en el que Comisión Ciudadana de Selección aceptó el pedido del candidato Christian Ayala Piedra, el número final de candidatos habilitados ascendió a 28.

Entre los aspirantes que continúan en la carrera luego de ese cambio, figuran nombres conocidos como el exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José De La Gasca, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón y la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho.

El proceso de selección entra en la fase de evaluación de méritos, en la que se analizarán la trayectoria profesional y la formación académica de los postulantes.

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Patrimonio de siete candidatos creció

Entre los 28 candidatos que siguen en la carrera para convertirse en Fiscal General del Estado, solo uno no ha sido funcionario público en Ecuador. Los otros 27 han desempeñado diferentes cargos en instituciones del Estado.

Teleamazonas.com realizó un análisis de las declaraciones patrimoniales de los aspirantes a Fiscal, presentadas ante la Contraloría General del Estado. En el registro público de ente de control constan datos desde 2017.

El análisis revela que siete de los 27 aspirantes al cargo de Fiscal General, que fueron servidores públicos, registran incrementos de más de 100 000 dólares en sus patrimonios mientras ejercían como funcionarios.

El aumento se registra en periodos de entre cinco y ocho años. En un caso, incluso supera los dos millones de dólares.

En la siguiente tabla se detalla el incremento

José De La Gasca registra uno de los mayores incrementos patrimoniales. Pasó de 1'482 624, 01, en su declaración de 2020, a 2'338 899,34, en 2025.

El exministro respondió a Teleamazonas.com que este incremento responde únicamente a los ingresos por su trabajo en el libre ejercicio.

En la lista también destaca José Luis Robalino Villafuerte, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien declaró un patrimonio en contra de más de 1,7 millones de dólares en 2017.

Sin embargo, para 2025 esta cifra subió a 354 950,33. Esto representa un aumento de 2'087 548,83 dólares. Robalino fue consultado al respecto pero no respondió al pedido de Teleamazonas.com hasta las 21:00 de este lunes 13 de abril de 2026.

¿Qué dicen los candidatos a Fiscal sobre el incremento de su patrimonio?

José Luis Robalino Villafuerte Agente Fiscal (2008 - a la fecha)

Docente universitario (2018-2026)

Hasta el cierre de esta edición no respondió sobre su patrimonio.

José Javier De La Gasca López Secretario Anticorrupción (enero - mayo de 2020)

Representante de Ecuador en la ONU (noviembre 2023 - noviembre 2024)

Ministro de Gobierno (11 de noviembre 2024 - 29 de julio 2025)

Consultado sobre su declaración patrimonial, José De La Gasca dijo que el incremento en su patrimonio se debe "a la suma de los ingresos generados por el libre ejercicio de mi profesión".

"Se trata de valores provenientes de la facturación a clientes del Estudio Jurídico, los cuales están debidamente declarados, respaldados y registrados ante las autoridades correspondientes", dijo.

Además, el exministro de Daniel Noboa asegura que sobre estos ingresos "se han pagado los impuestos respectivos, lo que se refleja en mis declaraciones tributarias".

"No tengo ingresos extraordinarios, herencias ni otros conceptos adicionales. Mi única fuente de ingresos ha sido la actividad privada, la cual se ha visto interrumpida únicamente en los periodos en los que he cumplido funciones en el servicio público", añadió el candidato a Fiscal.

Christian Kerlin Ayala Piedra Asistente de Fiscal (2009-2012)

Secretario de Fiscal (2012-2015)

Agente Fiscal (2015-2026)

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Sobre el incremento de su patrimonio, el candidato Cristian Ayala respondió a este medio que por su trabajo en la Fiscalía General del Estado percibe aproximadamente 50 000 dólares al año.

"Multiplicados únicamente por los 10 años de Agente Fiscal dan un total de 500 000 dólares recibidos por concepto de mi trabajo como funcionario público”, dijo.

Además, señaló que desde el 2020 sacó créditos en dos entidades financieras para un negocio particular que “produce una facturación de más de 100 000 dólares al año.

Ayala enfatizó que todo esto consta en las declaraciones de IVA que realiza mes a mes, así como en sus declaraciones de Impuesto a la Renta.

Además dijo que tiene una póliza de inversión por 80 000 dólares, obtenidos de la venta de un bien inmueble realizada en 2025. Asegura que se trata de la herencia que recibió tras el fallecimiento de su madre.

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Luis Augusto Rosero Méndez Agente Fiscal (2015 - 2023)

Director de Patrocinio en la Empresa Pública Yachay EP (2014)

Director Jurídico en el Ministerio de Economía y Finanzas (2011 - 2014)

Rosero registró un aumento en su patrimonio de 82 180,20 dólares, declarados en 2017, a 236 088,18 dólares, en 2025. Esto representa un incremento de 153 908 dólares.

El postulante respondió que en 2016 adquirió un bien inmueble a través de una hipoteca del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que "hasta la fecha sigo cancelando", y que representa "mi principal patrimonio".

Además, el aspirante a Fiscal General aseguró que no cuenta con ningún tipo de ingreso extra. Y aclaró que su esposa e hijos cuentan con pólizas a plazo fijo, que no superan los 10 000 dólares.

José Aníbal Cevallos Álvarez Director provincial de Rehabilitación Social de Esmeraldas (2001-2005)

Jefe Zonal del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosep) (2005-2007)

Agente Fiscal en Esmeraldas (2007-2026)

Rubén Darío Balda Zambrano Asistente de Fiscal (2008-2011)

Secretario de Fiscal (2011-2014)

Agente Fiscal (2014-2025)

Fiscal Provincial de Manabí (2025 - actual)

Docente en la Universidad Técnica de Manabí (2019-2026)

Juan Vicente Guaño Costales Asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) delegación de Pichincha (agosto - noviembre 2008)

Asesor en la Corte Constitucional (2010-2012)

Asesor Nivel 1 en la Asamblea Nacional (octubre 2012)

Asesor en Inmobiliar (2013-2014)

Agente Fiscal (2014-2026)

Hasta el cierre de este reportaje, este lunes 13 de abril de 2026, cuatro de los siete candidatos a Fiscal General del Estado no respondieron las preguntas hechas por Teleamazonas.com sobre el incremento de sus patrimonios.