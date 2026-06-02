Sismo sacude Santa Elena este martes 1 de junio de 2026

Un sismo se registró la mañana de este martes 1 de junio de 2026 en Santa Elena.

Un sismo de magnitud 3,5 se registró la madrugada de este martes 2 de junio de 2026 frente a las costas de la provincia de Santa Elena, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:48:53 y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, considerada superficial, lo que puede hacer que sea percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

El evento sísmico se localizó a 18,09 kilómetros de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, con coordenadas 2,394° S y 80,908° W.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales relacionados con este evento.

Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que movimientos de esta naturaleza son frecuentes en distintas regiones del país.