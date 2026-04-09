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Economía

Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a Colombia

Ecuador estableció una tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia, señalando a ese gobierno por la falta de control de la frontera.

Ecuador afirma que el cierre de pasos fronterizos es para combatir al crimen organizado

Tomado de redes sociales

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

09 abr 2026 - 17:20

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Ecuador subió al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. Así lo dio a conocer el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones este jueves 9 de abril de 2026.

De acuerdo con un corto comunicado de la cartera de Estado, el aumento se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia se seguridad fronteriza por parte de Colombia".

La tasa de seguridad se cobrará desde el 1 de mayo de 2026, anunció el Gobierno ecuatoriano. 

Con esta decisión aumenta la tensión entre ambos países. La escalada arancelaria se inició el 1 de febrero con la aplicación de una tasa del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de corresponsabilidad en seguridad fronteriza

Ecuador aumentó esa tasa al 50% desde el 1 de marzo, marcando el inicio formal de una guerra comercial abierta. 

La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue inmediata. Colombia aplicó aranceles recíprocos —primero del 30% y luego del 50%— a productos ecuatorianos, además de restricciones comerciales y energéticas, calificando la medida ecuatoriana como una “agresión económica” y anunciando acciones proporcionales. 

Cambio en la balanza comercial

Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia crecieron un 32%, mientras que las importaciones desde ese país cayeron un 56,7%.

Esto permite revertir un déficit previo de 145,9 millones de dólares y alcanzar un saldo positivo en apenas dos meses. 

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, este resultado no se alcanzaba en más de 25 años y marca un cambio en la dinámica bilateral

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