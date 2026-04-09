Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a Colombia

Ecuador afirma que el cierre de pasos fronterizos es para combatir al crimen organizado

Ecuador subió al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. Así lo dio a conocer el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones este jueves 9 de abril de 2026.

De acuerdo con un corto comunicado de la cartera de Estado, el aumento se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia se seguridad fronteriza por parte de Colombia".

La tasa de seguridad se cobrará desde el 1 de mayo de 2026, anunció el Gobierno ecuatoriano.

Con esta decisión aumenta la tensión entre ambos países. La escalada arancelaria se inició el 1 de febrero con la aplicación de una tasa del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de corresponsabilidad en seguridad fronteriza.

Ecuador aumentó esa tasa al 50% desde el 1 de marzo, marcando el inicio formal de una guerra comercial abierta.

La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue inmediata. Colombia aplicó aranceles recíprocos —primero del 30% y luego del 50%— a productos ecuatorianos, además de restricciones comerciales y energéticas, calificando la medida ecuatoriana como una “agresión económica” y anunciando acciones proporcionales.

Cambio en la balanza comercial

Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia crecieron un 32%, mientras que las importaciones desde ese país cayeron un 56,7%.

Esto permite revertir un déficit previo de 145,9 millones de dólares y alcanzar un saldo positivo en apenas dos meses.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, este resultado no se alcanzaba en más de 25 años y marca un cambio en la dinámica bilateral.