¿Cómo llegan los delanteros de Ecuador llamados por Beccacece para el Mundial 2026?

Un entrenamiento de Ecuador como parte de la preparación para el Mundial

A pocos días del esperado debut frente a Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece respira con tranquilidad gracias al notable presente de su bloque ofensivo.

El ataque de la Tri llega a la cita mundialista con un registro acumulado de 25 goles anotados estrictamente en lo que va del año 2026.

Esta cifra refleja no solo una alta efectividad de cara al arco rival, sino también el excelente ritmo competitivo que han mantenido las principales cartas de gol ecuatorianas en las ligas más exigentes del planeta.

El gran estandarte de este gran momento es Kevin Rodríguez, quien se ha consolidado en el Union Saint-Gilloise de Bélgica. El atacante registra siete anotaciones entre enero y mayo, incluyendo un tanto decisivo en las semifinales de la Copa de Bélgica que terminó coronando a su club.

Junto a él, John Yeboah emerge como la otra gran figura del semestre tras firmar seis goles con el Venezia FC, convirtiéndose en una pieza fundamental para sellar el ansiado ascenso directo a la Serie A de Italia.

Jugador Club Actual Goles en 2026 Detalle y Momentos Clave (Enero - Mayo) Kevin Rodríguez Union Saint-Gilloise (Bélgica) 7 Anotó 6 goles en el cierre de la liga belga y 1 tanto decisivo en las semifinales de la Copa de Bélgica en febrero. John Yeboah Venezia FC (Italia) 6 Marcó todos sus goles en la Serie B italiana, destacando un doblete clave en marzo frente al Palermo que impulsó al club al ascenso directo. Jordy Caicedo Huracán (Argentina) 5 Convirtió 3 goles en la Copa de la Liga (primer trimestre) y arrancó el inicio de la Liga Profesional en mayo con 2 tantos más. Enner Valencia Pachuca (México) 4 Todos marcados en el torneo Clausura de la Liga MX; el más reciente fue en mayo durante la liguilla final frente a Toluca. Gonzalo Plata Flamengo (Brasil) 2 Un gol anotado en el Campeonato Carioca en febrero y otro en el arranque del Brasileirao en abril contra Atlético Mineiro. Jeremy Arévalo VfB Stuttgart (Alemania) 1 Marcado con el Stuttgart II tras su incorporación al club alemán a inicios de año. Nilson Angulo Sunderland (Inglaterra) 0 Tuvo participación en el Championship inglés y partidos de Copa, pero no logró anotar en lo que va del año.

En el plano continental, los arietes de Sudamérica y México también aportan su cuota de experiencia y regularidad. Jordy Caicedo ha exhibido un rendimiento implacable con la camiseta de Huracán en Argentina al cosechar cinco goles, mientras que el histórico capitán Enner Valencia suma cuatro festejos clave con el Pachuca en el torneo Clausura de la Liga MX.

Por su parte, Gonzalo Plata complementa el registro con dos anotaciones de peso vistiendo los colores del Flamengo en las competencias brasileñas.

El panorama ofensivo de la Selección de Ecuador se completa con la juventud y frescura de Jeremy Arévalo y Nilson Angulo. Aunque Arévalo apenas registra un tanto tras su reciente desembarco en el Stuttgart de Alemania y Angulo se ha enfocado en un rol de rotación y desgaste físico con el Sunderland inglés, ambos aportan variantes tácticas invaluables.

Con este arsenal de potencia, velocidad y goles frescos, el combinado ecuatoriano se declara listo para afrontar el máximo desafío en la Copa del Mundo.