Ecuador recibe el 3 de agosto al ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos

Cancilleria recibirá a Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos.

Ecuador será sede, este lunes 3 de agosto de 2026, de una visita oficial de alto nivel con la llegada de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de los Emiratos Árabes Unidos.

Según la Cancillería, el Ministro de Estado de los Emiratos Árabes desarrollará una agenda enfocada en ampliar los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Como parte de su visita, el funcionario mantendrá un encuentro con el canciller Roberto Kury, además de una reunión con el presidente Daniel Noboa.

También tiene previsto dialogar con ministros y otras altas autoridades del Gobierno Nacional para impulsar proyectos de interés común.

Ecuador y República Dominicana deciden iniciar negociaciones

Entre los temas que forman parte de la agenda destacan la cooperación en infraestructura, energía, petróleo y gas, logística, innovación, inteligencia artificial, transformación digital, seguridad e inversiones.

"Ecuador se prepara para un encuentro de alto nivel que fortalecerá la cooperación bilateral y abrirá nuevas oportunidades en materia de innovación", señaló la Cancillería.