Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Puyo la mañana de este lunes 3 de agosto

El movimiento telúrico ocurrió a poca profundidad y tuvo su epicentro a 39,27 kilómetros de Puyo

El Instituto Geofísico informó que el temblor ocurrió a las 10:11 de este lunes. El evento alcanzó una magnitud de 3.7 y se produjo a una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro localizado a 39,27 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Tras el evento, el Instituto Geofísico invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el sismo, información que permite recopilar datos sobre la percepción del movimiento en las distintas localidades.

Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.