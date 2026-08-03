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Ecuador

Sismo de magnitud 3.7 se registra cerca de Puyo la mañana de este lunes 3 de agosto

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este lunes 3 de agosto de 2026 en la provincia de Pastaza, según el reporte del IG.

El movimiento telúrico ocurrió a poca profundidad y tuvo su epicentro a 39,27 kilómetros de Puyo

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

03 ago 2026 - 10:17

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El Instituto Geofísico informó que el temblor ocurrió a las 10:11 de este lunes. El evento alcanzó una magnitud de 3.7 y se produjo a una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro localizado a 39,27 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza

Tras el evento, el Instituto Geofísico invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el sismo, información que permite recopilar datos sobre la percepción del movimiento en las distintas localidades. 

Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

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