Daniel Noboa propone modernizar acuerdo comercial del Mercosur con la CAN

"Ecuador está listo para dar el salto": Noboa busca expandir las exportaciones en el Mercosur

El presidente Daniel Noboa planteó la actualización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N.° 59) durante la LXVIII Cumbre del Mercosur.

Su propuesta busca eliminar barreras comerciales, facilitar las exportaciones y fortalecer la integración económica y la seguridad regional entre los países de ambos bloques.

El presidente Daniel Noboa participó este martes 30 de junio de 2026 en la LXVIII Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Asunción, Paraguay.

Durante su intervención propuso actualizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N.° 59), vigente desde 2004, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial entre la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur.

En la cita regional participaron los presidentes de Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, además de delegaciones diplomáticas e inversionistas de Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

Ecuador plantea eliminar barreras para fortalecer el comercio

Durante su discurso, Noboa señaló que el acuerdo vigente necesita adaptarse a las nuevas condiciones del comercio internacional. Indicó que Ecuador mantiene una oferta exportable superior a 8 400 millones de dólares en productos como banano, cacao, atún y manufacturas.

El Mandatario afirmó que estos productos todavía enfrentan obstáculos regulatorios, sanitarios y logísticos que limitan su ingreso a otros mercados. "Ecuador está listo para dar el salto. Queremos diversificar y multiplicar el comercio, pero de forma inteligente y con beneficios para ambas partes", sostuvo.

Los 5 ejes de Ecuador para impulsar el comercio regional

La propuesta ecuatoriana contempla cinco ejes para modernizar la relación comercial entre ambos bloques.

Eliminar barreras no arancelarias

Simplificar y digitalizar los trámites aduaneros y sanitarios

Fortalecer la infraestructura regional mediante puertos

Crear corredores bioceánicos y conectividad digital

Promover inversiones conjuntas en sectores agroindustriales, acuícolas y energéticos, e impulsar el comercio de servicios y tecnología, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas y el talento joven.

En materia de seguridad, el presidente advirtió que el crimen organizado y el narcotráfico representan una amenaza compartida para la región.

Señaló que Ecuador mantiene una estrategia para enfrentar estas organizaciones, pero insistió en que la cooperación internacional es necesaria para combatir un fenómeno que trasciende las fronteras.

"Los carteles no reconocen fronteras y buscan destruir nuestra democracia y nuestra libertad. Tenemos la certeza de que sin seguridad no hay progreso", manifestó durante su intervención ante los mandatarios y representantes de los Estados asociados.

La cumbre concluyó con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur a Uruguay.

Con su participación, Ecuador ratificó su interés en fortalecer la integración regional, ampliar las oportunidades comerciales y promover una agenda conjunta enfocada en el desarrollo económico, la seguridad y la cooperación entre los países de la región.