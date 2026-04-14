Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Ecuador pide a Paraguay que declare como 'terroristas' a cinco grupos criminales

Choneros, Lobos y Tiguerones entre los grupos que podrían ser declarados como "terroristas" por Paraguay. 

Daniel Noboa habla sobre la condición de Jorge Glas

Presidencia de la República del Ecuador

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

14 abr 2026 - 15:53

Unirse a Whatsapp

Ecuador pidió el martes 14 de abril de 2026 a Paraguay que declare como "grupos terroristas" a Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings

La petición será analizada por el país vecino, según detalló la canciller, Gabriela Sommerfeld, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.

Otras países ya declararon a las bandas como "terroristas"

Estos grupos ya fueron declarados como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 contra el crimen organizado.

Los Choneros y Los Lobos también recibieron esa denominación por parte de Estados Unidos y Argentina.

Te puede interesar