Ecuador pide a Paraguay que declare como 'terroristas' a cinco grupos criminales
Choneros, Lobos y Tiguerones entre los grupos que podrían ser declarados como "terroristas" por Paraguay.
Daniel Noboa habla sobre la condición de Jorge Glas
Presidencia de la República del Ecuador
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Actualizada:
14 abr 2026 - 15:53
Ecuador pidió el martes 14 de abril de 2026 a Paraguay que declare como "grupos terroristas" a Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings.
La petición será analizada por el país vecino, según detalló la canciller, Gabriela Sommerfeld, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.
Otras países ya declararon a las bandas como "terroristas"
Estos grupos ya fueron declarados como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 contra el crimen organizado.
Los Choneros y Los Lobos también recibieron esa denominación por parte de Estados Unidos y Argentina.
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