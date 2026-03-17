'Estaré en varios países'; Luisa González responde a Noboa sobre supuesto viaje a Colombia

El presidente Daniel Noboa negó, este martes 17 de marzo de 2026, estar bombardeando Colombia durante las operaciones militares lanzadas en zonas fronterizas contra el crimen organizado y la minería ilegal.

Además acusó a Colombia de acoger a la familia del narcotraficante y cabecilla de 'Los Choneros', José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', además de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ecuatoriano respondió a la denuncia vertida, el lunes 16 de marzo, por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó durante una reunión con sus ministros que el territorio colombiano estaba siendo bombardeado desde Ecuador.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa al afirmar que, junto a la "cooperación internacional", están "bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

"Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de 'Fito', que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", añadió el Primer Mandatario .

El excandidata correísta, Luisa González también respondió a Noboa sobre supuesto viaje a Colombia. "Allanen el aeropuerto de Quito porque habíamos cientos de personas tomando vuelos en pleno toque de queda", dijo González.

Antes, la excandidata correísta también señaló que está haciendo varias giras por otros países: "Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi agenda internacional, estaré en varios países", dijo González.