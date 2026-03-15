'Regalaste el país a los narcos'; cruce de mensajes entre Daniel Noboa y Rafael Correa

Un nuevo enfrentamiento político se desató en redes sociales entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el exmandatario Rafael Correa, luego del anuncio de un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos.

La polémica comenzó el sábado 14 de marzo, cuando Correa reaccionó al anuncio de un Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, que contempla la eliminación de una sobretasa arancelaria aplicada a productos ecuatorianos.

A través de redes sociales, el exmandatario cuestionó la decisión del Gobierno y acusó a Noboa de favorecer intereses estadounidenses.

"No, sinvergüenza, Ecuador siempre ha tenido un camino: el de la dignidad y el bien común. Has entregado el país a los intereses estadounidenses", indicó Correa, en su cuenta de X.

En su publicación también calificó el acuerdo como “estúpido” y aseguró que el país habría sido entregado a intereses extranjeros, aludiendo también a los subsidios agrícolas que existen en Estados Unidos.

"Lo que has firmado es estúpido, más aún considerando los gigantescos subsidios agrícolas gringos. Ni siquiera te puedo decir traidor a la Patria, porque la tuya es EE.UU., a la que, por el contrario, estás sirviendo muy bien", añadió el exmandatario.

La respuesta del presidente Noboa llegó al día siguiente, este domingo 15 de marzo. Desde sus redes sociales, el Mandatario sostuvo que la medida busca abrir oportunidades para el comercio, la inversión y la generación de empleo en el país. "No prófugo, abrimos el Ecuador al comercio, la inversión y el empleo", dijo.

En su mensaje, Noboa también criticó la gestión del exgobernante, señalando que su administración entregó el país al narcotráfico y que el actual Gobierno trabaja para recuperar la institucionalidad.

"El país se lo regalaste tu a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco…", añadió el Jefe de Estado.