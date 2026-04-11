Federación Nacional de Abogados denuncia persecución contra jueces

Gremio de abogados exige respetar independencia de la Corte Constitucional.

El 10 de abril de 2026, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador emitió un comunicado en el que denuncia presiones y persecución contra jueces.

"Basta de condicionamientos, presiones y persecución sobre la Función Judicial y la Corte Constitucional", enfatiza el documento.

Señaló además, que existe preocupación por acciones que llegarían a afectar la independencia de jueces vinculados a casos de corrupción y crimen organizado.

"Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar los mecanismos de control disciplinario como herramientas de intimidación", añade.

La organización demandó a las autoridades y actores políticos a respetar la Constitución y a evitar cualquier forma de interferencia en la administración de justicia.