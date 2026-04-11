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Política

Federación Nacional de Abogados denuncia persecución contra jueces

Gremio de abogados exige respetar independencia de la Corte Constitucional.

EFE

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 10:32

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El 10 de abril de 2026, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador emitió un comunicado en el que denuncia presiones y persecución contra jueces. 

"Basta de condicionamientos, presiones y persecución sobre la Función Judicial y la Corte Constitucional", enfatiza el documento. 

Señaló además, que existe preocupación por acciones que llegarían a afectar la independencia de jueces vinculados a casos de corrupción y crimen organizado

"Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar los mecanismos de control disciplinario como herramientas de intimidación", añade. 

La organización demandó a las autoridades y actores políticos a respetar la Constitución y a evitar cualquier forma de interferencia en la administración de justicia.

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