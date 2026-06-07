¡EN VIVO! Ecuador 1-0 Guatemala, el último amistoso antes del Mundial 2026

El once oficial de Ecuador para enfrentar a Guatemala en el último amistoso antes del Mundial 2026.

La selección de Ecuador enfrenta a Guatemala este domingo 7 de junio de 2026 en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, en Estados Unidos. El partido se jugará a las 15:00 (hora de Ecuador).

Se trata del último partido amisoto de la Tricolor antes del Mundial 2026. El debut de Ecuador en la Copa del Mundo será el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E.

Ecuador llega motivado a este encuentro tras ganar 2-1 a Arabia Saudita en New Jersey.

Minuto a minuto:

Fin del primer tiempo Termina el primer tiempo en Columbus. Ecuador gana 1-0 a Guatemala. Los equipos se van al descanso.

44' La Tri insiste Jeremy Arévalo se pierde la segunda para Ecuador, remató al arco pero el esférico se impactó en el palo izquierdo del portero guatemalteco.

39' La primera de Guatemala Un contragolpe de Guatemala genera tensión en el área ecuatoriana, pero el balón es despejado sin mayor peligro.

22' La Tri busca el segundo La velocidad impresionante de Alan Minda le permite llegar al área pero el remate de derecha se impacta fuera de las redes. El partido se pausa para que los equipos se hidraten.

18' Goooool de Ecuador Jordy Caicedo marca el primer tanto para Ecuador. Un cobro desde el punto penale pone el marcador 1-0. La Tri toma ventaja en Columbus.

17' Penal para Ecuador Un contacto dentro del área sobre Alan Minda es sancionado con penal a favor de la selección ecuatoriana.

6' Ecuador se acerca La Tri busca el gol a través de Jackson Porozo, un remate dentro del área se va desviado.

Arranca el partido Arranca el encuentro entre Ecuador y Guatemal en Columbus. Marcador 0-0.



Equipos a la cancha Las selecciones de Ecuador y Guatemala salen al campo de juego y se incia la ceremonia de himnos.

Alineaciones confirmadas

La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece saldrá a la cancha con la siguiente alineación:

Guatemala, por su parte, formará con los siguientes jugadores: