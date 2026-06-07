Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

¡EN VIVO! Ecuador 1-0 Guatemala, el último amistoso antes del Mundial 2026

La selección ecuatoriana, dirigida por el DT Sebastián Beccacece, juega su último partido preparatorio para el Mundial 2026.

El once oficial de Ecuador para enfrentar a Guatemala en el último amistoso antes del Mundial 2026.

La Tri

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

07 jun 2026 - 14:56

Unirse a Whatsapp

La selección de Ecuador enfrenta a Guatemala este domingo 7 de junio de 2026 en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, en Estados Unidos. El partido se jugará a las 15:00 (hora de Ecuador). 

Se trata del último partido amisoto de la Tricolor antes del Mundial 2026. El debut de Ecuador en la Copa del Mundo será el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E.  

Ecuador llega motivado a este encuentro tras ganar 2-1 a Arabia Saudita en New Jersey. 

Minuto a minuto: 

  • 07/06/2026

    16:04

    Fin del primer tiempo

    Termina el primer tiempo en Columbus. Ecuador gana 1-0 a Guatemala. Los equipos se van al descanso. 

  • 07/06/2026

    16:02

    44' La Tri insiste 

    Jeremy Arévalo se pierde la segunda para Ecuador, remató al arco pero el esférico se impactó en el palo izquierdo del portero guatemalteco. 

  • 07/06/2026

    15:56

    39' La primera de Guatemala

    Un contragolpe de Guatemala genera tensión en el área ecuatoriana, pero el balón es despejado sin mayor peligro. 

  • 07/06/2026

    15:39

    22' La Tri busca el segundo 

    La velocidad impresionante de Alan Minda le permite llegar al área pero el remate de derecha se impacta fuera de las redes. El partido se pausa para que los equipos se hidraten. 

  • 07/06/2026

    15:36

    18' Goooool de Ecuador

    Jordy Caicedo marca el primer tanto para Ecuador. Un cobro desde el punto penale pone el marcador 1-0. La Tri toma ventaja en Columbus.

  • 07/06/2026

    15:34

    17' Penal para Ecuador 

    Un contacto dentro del área sobre Alan Minda es sancionado con penal a favor de la selección ecuatoriana. 

  • 07/06/2026

    15:27

    6' Ecuador se acerca 

    La Tri busca el gol a través de Jackson Porozo, un remate dentro del área se va desviado.   

  • 07/06/2026

    15:17

    Arranca el partido

    Arranca el encuentro entre Ecuador y Guatemal en Columbus. Marcador 0-0.

  • 07/06/2026

    15:07

    Equipos a la cancha

    Las selecciones de Ecuador y Guatemala salen al campo de juego y se incia la ceremonia de himnos. 

Alineaciones confirmadas

La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece saldrá a la cancha con la siguiente alineación: 

Guatemala, por su parte, formará con los siguientes jugadores: 

Te puede interesar