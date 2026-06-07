¡EN VIVO! Ecuador 1-0 Guatemala, el último amistoso antes del Mundial 2026
La selección ecuatoriana, dirigida por el DT Sebastián Beccacece, juega su último partido preparatorio para el Mundial 2026.
El once oficial de Ecuador para enfrentar a Guatemala en el último amistoso antes del Mundial 2026.
La Tri
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Actualizado:
07 jun 2026 - 14:56
La selección de Ecuador enfrenta a Guatemala este domingo 7 de junio de 2026 en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, en Estados Unidos. El partido se jugará a las 15:00 (hora de Ecuador).
Se trata del último partido amisoto de la Tricolor antes del Mundial 2026. El debut de Ecuador en la Copa del Mundo será el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E.
Ecuador llega motivado a este encuentro tras ganar 2-1 a Arabia Saudita en New Jersey.
Minuto a minuto:
07/06/2026
16:04
Fin del primer tiempo
Termina el primer tiempo en Columbus. Ecuador gana 1-0 a Guatemala. Los equipos se van al descanso.
07/06/2026
16:02
44' La Tri insiste
Jeremy Arévalo se pierde la segunda para Ecuador, remató al arco pero el esférico se impactó en el palo izquierdo del portero guatemalteco.
07/06/2026
15:56
39' La primera de Guatemala
Un contragolpe de Guatemala genera tensión en el área ecuatoriana, pero el balón es despejado sin mayor peligro.
07/06/2026
15:39
22' La Tri busca el segundo
La velocidad impresionante de Alan Minda le permite llegar al área pero el remate de derecha se impacta fuera de las redes. El partido se pausa para que los equipos se hidraten.
07/06/2026
15:36
18' Goooool de Ecuador
Jordy Caicedo marca el primer tanto para Ecuador. Un cobro desde el punto penale pone el marcador 1-0. La Tri toma ventaja en Columbus.
07/06/2026
15:34
17' Penal para Ecuador
Un contacto dentro del área sobre Alan Minda es sancionado con penal a favor de la selección ecuatoriana.
07/06/2026
15:27
6' Ecuador se acerca
La Tri busca el gol a través de Jackson Porozo, un remate dentro del área se va desviado.
07/06/2026
15:17
Arranca el partido
Arranca el encuentro entre Ecuador y Guatemal en Columbus. Marcador 0-0.
07/06/2026
15:07
Equipos a la cancha
Las selecciones de Ecuador y Guatemala salen al campo de juego y se incia la ceremonia de himnos.
Alineaciones confirmadas
La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece saldrá a la cancha con la siguiente alineación:
Guatemala, por su parte, formará con los siguientes jugadores:
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