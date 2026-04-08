Raúl Llasag, juez de la Corte Constitucional, renunció a su cargo
La renuncia del juez Raúl Llasag deberá ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, que se reunirá el jueves 9 de abril.
El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional
Tomado del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional
Compartir
Actualizada:
08 abr 2026 - 13:03
El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional del Ecuador. La decisión se conoció este miércoles 8 de abril de 2026.
Aunque el magistrado habría argumentado motivos personales para su dimisión, su salida se produce mientras la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado desarrollan indagaciones sobre el patrimonio de jueces constitucionales.
Según el reglamento vigente, la renuncia deberá ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional. La sesión está prevista para el jueves 9 de abril de 2026.
Noticia en desarrollo
Compartir