Raúl Llasag, juez de la Corte Constitucional, renunció a su cargo

Tomado del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional

El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional

El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional del Ecuador. La decisión se conoció este miércoles 8 de abril de 2026.

Aunque el magistrado habría argumentado motivos personales para su dimisión, su salida se produce mientras la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado desarrollan indagaciones sobre el patrimonio de jueces constitucionales.

Según el reglamento vigente, la renuncia deberá ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional. La sesión está prevista para el jueves 9 de abril de 2026.

Noticia en desarrollo