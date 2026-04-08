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Política

Raúl Llasag, juez de la Corte Constitucional, renunció a su cargo

La renuncia del juez Raúl Llasag deberá ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, que se reunirá el jueves 9 de abril.

El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional

Tomado del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

08 abr 2026 - 13:03

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El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional del Ecuador. La decisión se conoció este miércoles 8 de abril de 2026.      

Aunque el magistrado habría argumentado motivos personales para su dimisión, su salida se produce mientras la Fiscalía General y la Contraloría General del Estado desarrollan indagaciones sobre el patrimonio de jueces constitucionales. 

Según el reglamento vigente, la renuncia deberá ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional. La sesión está prevista para el jueves 9 de abril de 2026.

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