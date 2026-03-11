FUT anuncia movilizaciones el viernes 13 de marzo para rechazar acuerdo laboral

El Frente Unitario de los Trabajadores realizó una rueda de prensa este miércoles 11 de marzo.

Colectivos de trabajadores de Ecuador anunciaron una movilización para el viernes 13 de marzo del 2026 en Quito para rechazar el Acuerdo Ministerial 046, que flexibiliza la jornada laboral, impulsado por el presidente Daniel Noboa.

Representantes de las centrales sindicales, indicaron que el próximo lunes 16 presentarán una demanda de inconstitucionalidad y solicitarán medidas cautelares contra este acuerdo que, aseguran, permite el trabajo por horas en el país.

Según Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, "El Gobierno nacional sigue intentando reducir los derechos de los trabajadores, cuando la población ya ha manifestado su rechazo con las consultas populares de 2024 y 2025. Este acuerdo se inscribe en la flexibilización laboral, en una norma regresiva, de carácter inconstitucional".

Indicaron que en la marcha participarán más de 52 organizaciones a escala nacional. Además de rechazar el acuerdo, también protestarán por las reformas que impulsa el Ejecutivo.

Las marchas se desarrollarán en distintas ciudades. En Quito la convocatoria es a las 16:30 en la Caja del Seguro, en el centro norte de la capital. Mientras que en Guayaquil, la convocatoria está prevista en el parque Centenario a las 16:00. En Cuenca, el punto de encuentro será el parque San Blas desde las 16:30.