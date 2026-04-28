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Ambiente

Descubren nueva especie de escarabajo en el Chocó Andino

El escarabajo habita en bosques nublados del Chocó

El nuevo escarabajo pertenece a la subfamilia Bolboceratidae

Inabio

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

28 abr 2026 - 20:51

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Investigadores descubrieron un nuevo género y especie de escarabajo, de nombre Aequatobolbus Otongachi, en el Chocó Andino, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

El nuevo animal pertenece a la subfamilia Bolboceratinae, conocidos como escarabajos cavadores.

Las espacies fueron identificadas a partir de especímenes recolectados en el Área Protegida Otongachi, al noroccidente de Pichincha.

Chocó Andino: una de las regiones más amenazadas

Este descubrimiento representa el noveno género de este grupo registrado en Sudamérica y resalta la extraordinaria biodiversidad del país y la urgencia de conservar sus ecosistemas.

La especie habita en bosques nublados del Chocó, una de las regiones más megabiodiversas y amenazadas del planeta, probablemente con menos del 5 % de su bosque original, indicó el Inabio.

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