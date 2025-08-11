Cambios en rutas del Trolebús y Ecovía por marcha convocada por Noboa a Corte Constitucional

El recorrido de los sistemas de transporte municipal cambiará por la marcha convocada por el Presidente.

Este martes 12 de agosto de 2025 está prevista la marcha convocada por Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, en el centro - norte de Quito.

Se prevé que los asistentes se concentren en el Puente del Guambra desde las 11:00 para partir hacia la CC, ubicada en la calle José Tamayo y Lizardo García. Por lo que el recorrido de los sistemas Trolebús y Ecovía serán modificados.

El recorrido de la marcha está previsto que se realice por las avenidas Patria, 6 de Diciembre hasta la calle Lizardo García. La convocatoria rechaza la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.

La Empresa de Pasajeros informó que los cambios se aplicarán de la siguiente manera: