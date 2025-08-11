Cambios en rutas del Trolebús y Ecovía por marcha convocada por Noboa a Corte Constitucional
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, convocó a una marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión de artículos de leyes.
El recorrido de los sistemas de transporte municipal cambiará por la marcha convocada por el Presidente.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
11 ago 2025 - 19:04
Este martes 12 de agosto de 2025 está prevista la marcha convocada por Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, en el centro - norte de Quito.
Se prevé que los asistentes se concentren en el Puente del Guambra desde las 11:00 para partir hacia la CC, ubicada en la calle José Tamayo y Lizardo García. Por lo que el recorrido de los sistemas Trolebús y Ecovía serán modificados.
El recorrido de la marcha está previsto que se realice por las avenidas Patria, 6 de Diciembre hasta la calle Lizardo García. La convocatoria rechaza la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.
La Empresa de Pasajeros informó que los cambios se aplicarán de la siguiente manera:
Trolebús
- Sentido norte – sur: Hasta la parada Santa Clara, desde donde se realizará el giro de retorno hacia la estación El Labrador.
- Sentido sur – norte: Hasta la parada La Recoleta, desde donde se realizará el giro de retorno hacia las estaciones El Recreo y Quitumbe.
- Se prevé el cierre de las paradas Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central y Alameda.
Ecovía
- Cierre en ambos sentidos de las paradas Casa de la Cultura, Galo Plaza, Manuela Cañizares, Baca Ortiz y Orellana.
- Los buses tomarán un desvío que permitirá a los pasajeros llegar a las estaciones en el norte o sur.
Compartir