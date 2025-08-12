Cierres viales en Quito este martes 12 de agosto por marcha convocada por el Gobierno

El tránsito vehicular en los alrededores de la Corte Constitucional se encuentra restringido la mañana de este martes 12 de agosto del 2025.

Hay cierres viales en el centro-norte de Quito la mañana de este martes 12 de agosto del 2025 debido a la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional (CC).

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) el cierre es en ambos sentidos en el sector del Parque El Ejido, en la avenida 6 de Diciembre y Patria.

En un video compartido por la AMT se observa que en la intersección de estas avenidas se está colocando una tarima.

También hay cierres viales en las calles: Tamayo y Lizardo García Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez, Av. 6 de Diciembre y Lizardo García, Mariscal Foch y Andrés Xaura.

En sector de La Vicentina, a la altura del Coliseo General Rumiñahui, se realiza un operativo por parte de la entidad para desviar a los vehículos que circulan por el sector. Se registra fuerte congestión vehicular en esa zona.

Según las autoridades, hasta las 06:30 de este martes12 aproximadamente 200 buses han llegado desde distintas provincias a la capital para acompañar al presidente Noboa a la marcha.

Se prevé que los asistentes se concentren en el Puente del Guambra desde las 11:00 para partir hacia la CC, ubicada en la calle José Tamayo y Lizardo García.

El recorrido de la marcha está previsto que se realice por las avenidas Patria, 6 de Diciembre hasta la calle Lizardo García. La convocatoria rechaza la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Rutas alternas

Los conductores que transitan por esa zona pueden utilizar como vías alternas las avenidas: