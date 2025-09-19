El Gobierno dispone el inicio de mesas técnicas para actualizar las tarifas del transporte

Fotografía publicada el 15 de septiembre de 2025 que muestra a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, junto a miembros de la FENACOTIP.

A través de un comunicado, el Gobierno Nacional informó, el viernes 19 de septiembre del 2025, la instalación de mesas técnicas para revisar y actualizar las tarifas vigentes del transporte público. Las entidades y empresas públicas sostendrán espacios de trabajo con los transportistas.

Esta medida, según el Gobierno, busca encontrar un equilibrio económico entre los costos que enfrentan los transportistas y la economía de los usuarios. Esta revisión de las tarifas será discutida en las mesas técnicas en las que se tiene prevista la participación de los representantes del Gobierno y de los transportistas.

Carondelet señaló que la actualización del tarifario se basará en el liderazgo del Estado y con el enfoque “hacia los sectores que más lo necesitan”. Así, el presidente Daniel Noboa busca establecer un nuevo esquema de precios que permita cubrir los costos operativos de los transportistas.

El anuncio se hizo este viernes 19, es decir una semana después de que el Ejecutivo decretase la eliminación del subsidio al diésel. Con el anuncio de la instalación de las mesas solo resta conocer en cuánto tiempo se conocerán los resultados y los porcentajes de incremento que podría aplicarse en las tarifas del transporte urbano, interprovincial o de carga.

La instalación de las mesas se produce después de las reuniones permanentes de los últimos días con representantes de los diferentes gremios de la transportación y la coordinación de la entrega de las compensaciones económicas.