Noboa convoca a consulta popular para decidir si llamar a Asamblea Constituyente

Daniel Noboa convocó a consulta popular para decidir si llamar a Asamblea Constituyente o no. Así consta en el Decreto Ejecutivo 148, firmado este viernes 19 de septiembre de 2025 en Latacunga, actual sede del Gobierno.

El primer artículo del Decreto ordena convocar a la consulta popular para que "el electorado se pronuncie afirmativa o negativamente sobre la siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para eleaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?".

En el segundo artículo del Decreto 148 el Primer Mandatario ordena que se notifique y disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso correspondiente para llevar a los ecuatorianos a las urnas.

Asimismo, en un tercer artículo, Noboa pide al CNE que se incluya en la papeleta de la consulta popular la forma de elección de los asambleístas constituyentes y las reglas del proceso electoral.

En un comunicado de la Presidencia apunta que "en los próximos días" el presidente Noboa emitirá el decreto correspondiente a la tercera y última pregunta que se refiere al financiamiento de partidos políticos".