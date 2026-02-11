Ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad en Ecuador fue aprobada por el Pleno Legislativo

Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad en Ecuador.

En un comunicado la Asamblea señaló que esta nueva legislación crea una arquitectura moderna, técnicamente fundada y constitucionalmente compatible para robustecer la ciberseguridad en el país.

Además, pretende articular un modelo de gobernanza digital, proteger infraestructura crítica y garantizar continuidad de servicios esenciales.

Por su parte, la asambleísta ponente Inés Alarcón, aseguró que el 23% de los niños y niñas, de nueve a diez años, está siendo reclutado por el crimen organizado, frente a lo cual hay que tomar medidas oportunas. “Cuando ponemos en las mallas curriculares el conocimiento sobre la seguridad digital, vemos la seguridad de manera integral, desde la reconstrucción del tejido social, a través de la cultura, de la educación, del deporte y del arte”, argumentó.

Alarcón enfatizó que “el texto integra los principales estándares y buenas prácticas internacionales, ¡instrumentos técnicos de priorización de riesgos y mecanismos de coordinación y cooperación para afrontar de mejor manera la naturaleza transnacional y evolutiva de las amenazas digitales, y que, a través de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se incorpora la dimensión humana de la ciberseguridad, fortalece la capacidad preventiva del Estado y asegura el adecuado empleo de la educación digital”.

Bryan Palate, subsecretario de Gobierno Electrónico, sostuvo que el proyecto fue trabajado con los sectores público, privado y especialistas en la materia.

Palate dijo que esta iniciativa suple la falta de mecanismos articulados y coordinados de respuesta ante un ciberataque; busca una inversión adecuada para fortalecer las estrategias de ciberseguridad.

Una vez aprobado en segundo debate, dentro de las próximas 48 horas, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción.