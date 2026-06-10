Estas son las reformas al COIP que se plantean este 2026 en la Asamblea de Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el 8 de junio las reformas al COIP.

La Asamblea Nacional de Ecuador acelera el tratamiento de un megaproyecto de ley que busca reestructurar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta iniciativa legislativa unifica más de 80 propuestas de reforma.

El objetivo es endurecer las sanciones penales y dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas para frenar la ola de criminalidad y delincuencia organizada que azota al país.

Tras superar con éxito el primer debate en el Pleno del Legislativo el pasado 8 de junio de 2026, el documento regresó a la Comisión de Justicia. Los asambleístas procesan las observaciones técnicas antes de redactar el informe definitivo.

Se prevé que la votación final y el segundo debate se ejecuten entre octubre y noviembre de este año.

¿Cuáles son los nuevos delitos que se incluirán en el COIP?

El proyecto de reformas al COIP en 2026 introduce nuevos tipos penales adaptados a las modalidades delictivas actuales, la ciberdelincuencia y la penetración de las mafias en distintos sectores de la sociedad:

Pertenencia a grupos subversivos: Se tipifica de forma autónoma la afiliación a bandas criminales y células terroristas.

Se tipifica de forma autónoma la afiliación a bandas criminales y células terroristas. Comercio ilegal de datos personales: Sanciones severas para quienes trafiquen, vendan o filtren bases de datos institucionales o privadas.

Sanciones severas para quienes trafiquen, vendan o filtren bases de datos institucionales o privadas. Manipulación de competencias deportivas: Penalización de las mafias de apuestas delictivas que alteren resultados en el deporte nacional.

Penalización de las mafias de apuestas delictivas que alteren resultados en el deporte nacional. Coacción al sufragante: Castigo directo a las estructuras criminales que amedrenten a los ciudadanos para direccionar el voto en procesos electorales.

Eliminación del techo de 40 años de prisión

Una de las modificaciones más radicales que analiza la Asamblea Nacional es la eliminación del techo penal. Actualmente, la legislación ecuatoriana prohíbe que la acumulación de penas supere los 40 años de cárcel.

La propuesta legislativa busca suprimir este límite para que los criminales de alta peligrosidad cumplan sentencias íntegras y sucesivas por cada delito cometido.

Asimismo, la reforma plantea la imprescriptibilidad para delitos considerados de extrema gravedad. Con esto, crímenes como el sicariato, el secuestro extorsivo y los actos de terrorismo podrán ser perseguidos por la justicia ordinaria sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su ejecución.

Aumento de penas para secuestro y peculado