Gobierno dice que remodelación de baños en Carondelet se financiará con donaciones

El Palacio de Carondelet se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Quito

El Gobierno Nacional se pronunció, este jueves 26 de febrero de 2026, sobre las críticas por el uso de fondos públicos para la renovación de tres baños en el Palacio de Carondelet.

Según Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Publica, aseguró que esas obras serán financiadas "en su totalidad mediante aportes voluntarios del sector privado, a través de donaciones de empresas".

"Se ha tomado la decisión de realizar el proyecto de reparación y modernización de las instalaciones del Palacio de Gobierno sin utilizar recursos públicos", señaló el Gobierno de Daniel Noboa.

"La obra será financiada en su totalidad mediante aportes voluntarios del sector privado, a través de donaciones de empresas comprometidas con la preservación del patrimonio institucional del país", añadió Gellibert.

Según la funcionaria, las contribuciones permitirán realizar adecuaciones integrales en infraestructura y areas de apoyo administrativo. El costo de inversión de los baños es de más de 100 000 dólares.

El Gobierno aseguró que se deja sin efecto cualquier proceso de compra pública que pudiera haberse iniciado en relación con estas intervenciones.