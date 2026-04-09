Concejo Municipal de Guayaquil no trató denuncia sobre Alvarez

El Concejo Municipal de Guayaquil no incluyó el tratamiento de la denuncia sobre Aquiles Alvarez en la sesión del 9 de abril de 2026.

El Concejo Municipal de Guayaquil no conoció la denuncia que el abogado David López presentó para que se revise la situación del alcalde Aquiles Alvarez.

El tema sigue generando divisiones al interior del cuerpo de ediles. Por un lado, concejales de la Revolución Ciudadana, movimiento con el que Alvarez llegó al sillón de Olmedo, critican la ciudad de origen del denunciante, domiciliado en Quito.

Mientras desde la tienda socialcristiana, recuerdan los pasos a seguir en este tipo de trámites:

Conformar una mesa especializa para conocer la denuncia.



Elaborar un informe técnico con las recomendaciones respectivas.

Poner el documento a consideración del Concejo, que con al menos 10 votos determinarían si reúne las causales para la remoción de Alvarez como alcalde.

¿Qué pide exactamente el denunciante?

El abogado David López Banegas pide al Concejo Municipal revisar cinco puntos:

Se sirva recibir y admitir a trámite la presente denuncia ciudadana. Se convoque al órgano legislativo y de fiscalización competente, únicamente para este efecto, a fin de que se sustancie el procedimiento de remoción previsto en el Cootad. Se determine si se ha configurado la causal legal de remoción del alcalde de Guayaquil por ausencia del cargo en los términos previstos en el COOTAD. De comprobarse la causal, se declare la remoción del alcalde y se adopten las decisiones institucionales correspondientes Se me notifique con todas las actuaciones y resoluciones que se emitan dentro del presente trámite en la dirección física y electrónica señaladas.

López fundamenta su solicitud en que Alvarez permanece privado de su libertad en la cárcel del Encuentro, por varios casos penales, y que su licencia venció el 26 de marzo de 2026.

La situación de Aquiles Alvarez motivó la ratificación de Tatiana Coronel como alcaldesa de Guayaquil subrogante, quien actualmente preside el Concejo.