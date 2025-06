'Las guerras no son lineales'; Noboa habla sobre la situación de seguridad en Ecuador

Daniel Noboa en entrevista con la revista norteamaericana The Economist.

Daniel Noboa fue electo como Presidente del Ecuador el 13 de abril de 2025, y desde entonces ha remarcado en varios ejes de su plan de gobierno para la lucha contra el crimen organizado.

Sobre este tema conversó con la revista norteamericana The Economist en una entrevista desde Guayaquil, publicada este jueves 12 de junio de 2025.

"Hemos recibido amenazas de muerte a diario durante dos años", dijo Noboa al medio norteamericano, entrevistado sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Mientras Ecuador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 45 por cada 100 000 habitantes, el Presidente insiste en continuar con la figura de conflicto armado interno, a pesar del rechazo de la Corte Constitucional.

Noboa aseguró que los grupos de delincuencia organizada mueven drogas por alrededor de 30 000 millones de dólares cada año en Ecuador. Esta cifra representa la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, Noboa aseguró que se están siguiendo los "consejos" del consultor de seguridad Erik Prince, fundador del grupo Blackwater, para controlar a los grupos criminales.

"Los grupos (criminales) se adaptan, las guerras no son lineales", dijo Noboa. Por lo que el Mandatario dijo a The Economist que planea recibir apoyo extranjero, y mencionó a países como Israel y Emiratos Árabes Unidos y no descartó a Estados Unidos como aliado.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump mantiene una política de "Estados Unidos primero", por lo que no hay certeza de que es ayuda se pueda concretar en un futuro cercano.

Al ser consultado sobre si pediría ayuda a China, en materia de seguridad, respondió que "no lo descarta".

Con una serie de estados de excepción decretados en Ecuador por la creciente ola de inseguridad y violencia, el Mandatario ecuatoriano reconoció que la militarización tiene sus riesgos, pero aseguró que asimismo procesará a los militares que cometan delitos.

Aunque también lamentó que las instituciones, del sistema judicial, electoral y organismos de control de blanqueo de capitales, son débiles o están coptadas por grupos criminales.

"Hay casos en los que los policías han sido asesinados por criminales protegidos por sentencias incongruentes con sus delitos". Daniel Noboa

Noboa también se refirió a la recientemente aprobada Ley de Solidaridad Nacional, conocida como ley contra las economías criminales.

“Una empresa puede reducir sus impuestos por la compra o donación de equipamiento para la Policía Nacional o Fuerzas Armadas”, detalló Noboa.

Mientras que el artículo publicado por The Economist dice que la nueva ley "permite redadas y confiscaciones de activos sin previo aviso, aumenta las sentencias por crimen organizado y le da al presidente mayor discreción para declarar un conflicto armado interno".

Paralelamente Noboa negó una intención de perpetuarse en el poder. Aseguró que "no me quedaré ni un segundo más de lo que la Constitución me permita".

Finalmente, rechazó una vez más la comparación de su gobierno con el del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

Prefirió ser comparado con sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron, o el brasileño Lula Da Silva.