Marcha del 1 de mayo en Quito finalizó con enfrentamientos con la Policía

Marcha de los trabajadores al celebrar el 1 de Mayo, recorre las principales calles del centro histórico de la capital, con un fuerte contingente militar y policial en el sector.Fotos.

La marcha de los principales sindicatos y organizaciones sociales y políticas de Ecuador terminó con tensiones y enfrentamientos este viernes a las calles de Quito para conmemorar el Día del Trabajador y manifestarse contra la "precarización laboral" y las políticas impulsadas por el presidente, Daniel Noboa, que, dijeron, están perjudicando a los trabajadores.

Cientos de personas recorrieron varias calles del centro de la capital con carteles que tenían mensajes en contra del presidente Noboa y con los que pedían su salida del poder, pero también con los que exigían trabajo digno y medicinas en los hospitales públicos, que están inmersos en una crisis de abastecimiento que Noboa no ha logrado solucionar.

"Nosotros hemos venido demandando educación, salud, seguridad y generación de empleo. Siete de cada diez ecuatorianos están en condiciones precarias", dijo a EFE José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE) y dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

AME8574. QUITO (ECUADOR), 01/05/2026.- Una persona grita consignas a policías durante una manifestación este viernes, en Quito (Ecuador). Los principales sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) marchan en el centro de Quito contra las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, en el marco del día internacional del trabajo EFE/ José Jacome EFE

Señaló que este 1 de Mayo se recuerda a los "mártires de Chicago", quienes se manifestaron y "entregaron la vida" para que los trabajadores puedan tener "ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para hacer lo que les dé la gana", algo que, aseguró, "está en peligro" en Ecuador por la "política neoliberal" del presidente.

Villavicencio hizo referencia a un acuerdo del Ministerio de Trabajo que está en vigor desde marzo pasado que flexibiliza la jornada laboral, al permitir que se trabajen hasta diez horas diarias siempre que no se superen las 40 horas semanales.

El tiempo de trabajo que supere esas 40 horas a la semana deberá ser pagado como horas extra.

Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, un partido de izquierdas que fue recientemente eliminado del registro de organizaciones políticas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que salieron a marchar para defender los derechos de los trabajadores, pero que también era una advertencia para que el presidente "cambie" su modelo de gestión.

Quito, viernes 1 de Mayo del 2026Marcha de los trabajadores al celebrar el 1 de Mayo, recorre las principales calles del centro histórico de la capital, con un fuerte contingente militar y policial en el sector.Fotos : API / Rolando Enríquez

"Para los trabajadores este Gobierno significa autoritarismo y prepotencia. Se están cayendo a pedazos la educación, la salud, las libertades, por eso queremos decirle al Gobierno del señor Daniel Noboa que si no cambia de modelo, los ecuatorianos cambiaremos de presidente", afirmó.

"Hay precedentes en la historia del Ecuador. Cuando los gobiernos no escuchan al pueblo, cuando los gobiernos implementan regímenes autoritarios, el pueblo ecuatoriano se ha movilizado y ha derrocado presidentes", añadió.

A la manifestación también acudieron integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que denunciaron falta de estabilidad laboral y despidos de profesores, y del movimiento indígena, que marcharon contra el alza del precio de los combustibles, "el alto costo de la vida y políticas que empobrecen al pueblo".