Gustavo Petro: 'Alianza Uribe-Noboa intenta agredir elecciones de Colombia'

La noche del 29 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro se ponunció nuevamente sobre las acusaciones de Daniel Noboa que alertó de una incursión de guerrilleros a territorio ecuatoriano, posiblemente impulsada por Petro.

"En Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico y, a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico", escribió en su cuenta de X.

Añadió además, acompañado por una fotógrafía, que la alianza Uribe-Noboa es la que intenta agredir las elecciones de Colombia.

"Ahora Noboa acusa a mi gobierno de mandar "guerrilleros a atacar a Ecuador, como si yo no considerará a Ecuador como parte de la Gran Patria", dijo.

El Presidente colombiano reveló que tiene conocimiento sobre armas y explosivos que entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el Cauca, Colombia.

"Que Noboa-Uribe sepan que el pueblo no se rinde", resaltó.