Gustavo Petro: 'Alianza Uribe-Noboa intenta agredir elecciones de Colombia'
Noboa alertó sobre una incursión de guerrilleros a territorio ecuatoriano, posiblemente impulsada por Petro
Petro condena la presunta alianza Noboa-Uribe.
Tomada del X de Gustavo Petro
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 21:17
La noche del 29 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro se ponunció nuevamente sobre las acusaciones de Daniel Noboa que alertó de una incursión de guerrilleros a territorio ecuatoriano, posiblemente impulsada por Petro.
"En Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico y, a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico", escribió en su cuenta de X.
Añadió además, acompañado por una fotógrafía, que la alianza Uribe-Noboa es la que intenta agredir las elecciones de Colombia.
"Ahora Noboa acusa a mi gobierno de mandar "guerrilleros a atacar a Ecuador, como si yo no considerará a Ecuador como parte de la Gran Patria", dijo.
El Presidente colombiano reveló que tiene conocimiento sobre armas y explosivos que entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el Cauca, Colombia.
"Que Noboa-Uribe sepan que el pueblo no se rinde", resaltó.
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