Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Gustavo Petro: 'Alianza Uribe-Noboa intenta agredir elecciones de Colombia'

Noboa alertó sobre una incursión de guerrilleros a territorio ecuatoriano, posiblemente impulsada por Petro 

Petro condena la presunta alianza Noboa-Uribe.

Tomada del X de Gustavo Petro

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 21:17

Unirse a Whatsapp

La noche del 29 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro se ponunció nuevamente sobre las acusaciones de Daniel Noboa que alertó de una incursión de guerrilleros a territorio ecuatoriano, posiblemente impulsada por Petro. 

"En Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico y, a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico", escribió en su cuenta de X. 

Añadió además, acompañado por una fotógrafía, que la alianza Uribe-Noboa es la que intenta agredir las elecciones de Colombia.

"Ahora Noboa acusa a mi gobierno de mandar "guerrilleros a atacar a Ecuador, como si yo no considerará a Ecuador como parte de la Gran Patria", dijo. 

El Presidente colombiano reveló que tiene conocimiento sobre armas y explosivos que entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el Cauca, Colombia. 

"Que Noboa-Uribe sepan que el pueblo no se rinde", resaltó. 

Te puede interesar