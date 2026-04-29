Disturbios en Bogotá: Comunidad indígena rompe diálogos con el Gobierno

Indígenas de la comunidad embera bloquearon el miércoles 29 de abril de 2026 el acceso a uno de los edificios del Ministerio del Interior, para reclamar al gobierno de Gustavo Petro que se garanticen sus derechos.

Un grupo de familias, en su mayoría mujeres y niños, obstaculizaron desde hace dos semanas el acceso y reclaman atención a la infancia y adolescencia, solicitudes de reubicaciones y permanencias en la ciudad.

Indígenas se retiraron de mesas de diálogo

En un comunicado, el Ministerio del Interior reveló que voceros de los indígenas se retiraron de las mesas de diálogos instaladas el 17 de abril de 2026 e impidieron la salida de los funcionarios de las oficinas.

"Los indígenas modificaron sus pretensiones y se centraron en el tema de cambio de albergue, desarrollando bloqueos del Ministerio, incluyendo agresiones contra servidores públicos", detalló la información.

Ante esta situación las autoridades de la capital colombiana desplegaron a la Policía, lo que derivó en disturbios cerca de edificio gubernamental.