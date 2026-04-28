Petro difunde informe de su jefe de seguridad sobre visita en Manta

El jefe de seguridad de Gustavo Petro negó irregularidades en el viaje a Manta en 2025.

El jefe de seguridad del presidente colombiano Gustavo Petro negó que hayan existido actividades irregulares en la visita del mandatario a Manta, en mayo de 2025.

A través de un comunicado difundido este martes 28 de abril de 2026, el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, calificó de "falsa" la versión de que Petro recibió visitas ajenas a su entorno de seguridad.

El comunicado fue difundido por Petro a través de sus redes sociales, donde añadió que el mismo "muestra la inmensa calumnia de Noboa y de la prensa colombiana tradicional".

El comunicado del general Humberto Guatibonza sobre el viaje a Manta

Según Guatibonza, Petro se hospedó en una "modesta cabaña" en Manta y contó con fuerte custodia de las autoridades ecuatorianas por ser un Mandatario invitado a la posesión de Daniel Noboa como presidente.

Asimismo, el jefe de seguridad detalló que Petro solo recibió visita de una "persona de su confianza", quien lo asiste para escribir un libro y que podría testificar en caso de requerirse.

"Es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad", agregó Guatibonza.

El origen del conflicto: Las acusaciones de Daniel Noboa y Paloma Valencia

Petro ha sido señaladao por una supuesta reunión con el narcotráficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito' durante su visita a Manta.

Incluso Paloma Valencia, candidata presidencial de Colombia, cercana a Álvaro Uribe, ha denunciado irregularidades en ese viaje.

Según la denuncia, Petro se hospedó durante tres días en una residencia de lujo conocida como Marina Blue, en el sector de Santa Marianita, donde —según versiones políticas— habrían ocurrido encuentros no confirmados oficialmente.

Además, Noboa dio declaraciones a la revista colombiana Semana, y afirmó que Petro se reunió con miembros del correísmo, y que algunos de ellos mantienen nexos con alias 'Fito'.

Petro negó esas acusaciones y adelantó que presentará una demanda penal contra el mandatario ecuatoriano.