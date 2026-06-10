Inés Manzano se pronuncia sobre el caso Apagón y contratos de Progen

"Compareceré ante la Fiscalía las veces que sean necesarias", afirmó este miércoles 10 de junio la exministra de Energía, Inés Manzano, en relación al caso Apagón, donde se investigan presuntas irregularidades en contratos con la empresa Progen.

Manzano rompió el silencio luego de una semana de la difusión de audios que revelan un supuesto nexo con la asambleísta oficialista Diana Jácome para evadir el control político en la Asamblea Nacional.

Manzano negó haber participado en la contratación de Progen durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

En una carta difundida en sus redes sociales, Manzano insistió en que cuando llegó al Ministerio, el 9 de octubre de 2024, los contratos con Progen "ya existían".

"No los negocié, no los adjudiqué y no fui parte de las decisiones que hoy investiga la Fiscalía", escribió la exministra.

La postura de Inés Manzano sobre los contratos de Celec

Asimismo, añadió que los desembolsos realizados por Termopichincha de Celec "no fueron decisiones adoptadas por mí", sino que respondían a obligaciones preexistentes.

Manzano aseguró que cuando ocurrieron los incumplimientos respaldó investigaciones y apoyó acciones judiciales a nivel internacional en contra de la empresa Progen.

De acuerdo con Manzano, los chats difundidos muestran "el ejercicio de mis funciones como ministra".

En la carta Manzano aseguró que "no tengo nada que esconder y estoy a disposición de la Fiscalía".

Manzano entregó en la Fiscalía un oficio en el que reiteró su disposición de brindar información que se requiera dentro de la investigación del caso Apagón.