Crisis de seguridad: Ecuador en la mira de la prensa internacional

Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia por el crimen organizado y narcotráfico.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad y violencia sin precedentes. 2025 cerró con una tasa de homicidios de 50,1 por cada 100 000 habitantes, una de las más altas de la región.

De acuerdo con la fundación InSight Crime, Ecuador se sitúa entre los primeros puestos de peligrosidad de América Latina y el Caribe.

A pesar de los extendidos estados de excepción y medidas restrictivas como el toque de queda y la declaratoria de conflicto armado interno, el país enfrenta una creciente ola de violencia e inseguridad.

Ecuador es uno de los países de la región con una mayor tasa de homicidios. InSight Crime

Esta ola de violencia ha puesto a Ecuador en el ojo de medios internacionales que envían equipos especiales para retratar su situación.

El reportaje de la BBC en la Costa ecuatoriana

La cadena BBC publicó este martes 28 de julio de 2026 un video en sus redes sociales mostrando una serie de operativos de la Policía Nacional en la Costa ecuatoriana.

En el video, la periodista Orla Guerin, recuerda que Ecuador es llamado la 'superautopista de la cocaína' y apuntó que casi tres cuartas partes de la cocaína que llega a Europa y Estados Unidos pasa por el país andino.

Asimismo, el reportaje destaca que las autoridades ecuatorianas han reconocido que el crimen organizado ha permeado en las instituciones.

Inluso en imágenes aparecen hombres armados en una conversación con la periodista. Uno de ellos mantiene un arma apuntando en su dirección.

Uno de ellos, identificado como 'Jonathan', admitió que su organización criminal mantiene contacto con la Policía, desde donde recibe información de operativos y otras acciones.

La publicación de este reportaje de BBC sobre la violencia en Ecuador se suma a una larga lista de coberturas realizadas por medios internacionales que han puesto al país en el foco de la prensa mundial.

Medios internacionales siguen el avance de la violencia

En los últimos años, el avance del crimen organizado, el incremento de los homicidios y las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno han convertido a Ecuador en un caso de análisis para periodistas y corresponsales extranjeros.

En marzo de 2026 El País publicó un reportaje sobre el avance del crimen organizado desde la Costa ecuatoriana hacia el interior del país.

En este texto se destaca la clasificación anual de la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, en 2025, seis de las 10 primeras son ecuatorianas.

Babahoyo fue designada como la segunda más violenta, con 166 homicidios por cada 100 000 habitantes.

También destacó Machala, en cuarto lugar, seguida de Quevedo y el centro de la provincia de Manabí. En octavo lugar estuvo Guayaquil y décimo Esmeraldas.