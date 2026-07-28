La FIFA inicia registro de voluntarios para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027

El próximo Mundial Femenino se realizará en Brasil, en 2027.

Con el reloj avanzando hacia la cita estelar del fútbol femenino, la FIFA puso en marcha, desde el lunes 27 de julio de 2026, el proceso de reclutamiento para el programa de voluntarios de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027.

La iniciativa permite que tanto ciudadanos brasileños como extranjeros manifiesten su interés para colaborar en el desarrollo de la competición.

Para esta edición, la organización seleccionará a cerca de 6.000 voluntarios, quienes desempeñarán funciones clave en las ocho ciudades que albergarán el torneo: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

Requisitos para postular

El proceso de selección está abierto a todo tipo de perfiles y no exige experiencia previa en eventos deportivos. Los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos:

Edad mínima: Cumplir 18 años al momento de enviar la solicitud.

Cumplir 18 años al momento de enviar la solicitud. Estatus legal: Ser ciudadano brasileño o contar con la documentación necesaria para ingresar legalmente a Brasil durante los meses del torneo (junio y julio de 2027).

Ser ciudadano brasileño o contar con la documentación necesaria para ingresar legalmente a Brasil durante los meses del torneo (junio y julio de 2027). Idiomas: Dominio fluido de portugués o inglés (el manejo de otros idiomas será considerado una ventaja).

Dominio fluido de (el manejo de otros idiomas será considerado una ventaja). Disponibilidad: Compromiso para cumplir un número determinado de turnos operativos durante la competencia.

Los voluntarios trabajarán en más de 20 áreas operativas que van desde la gestión de la competición, servicios de prensa, transporte y tecnología, hasta la logística de personal.

Los roles se distribuirán en más de 30 tareas distintas, no solo dentro de los estadios, sino también en aeropuertos, hoteles de concentración y centros de entrenamiento.

Beneficios y reconocimientos

Aunque la labor de voluntariado no contempla remuneración económica, la FIFA ofrece a los participantes una serie de beneficios operativos y de desarrollo profesional:

Equipamiento: Uniforme oficial completo de la marca adidas.

Uniforme oficial completo de la marca adidas. Alimentación: Comidas cubiertas durante los turnos de trabajo asignados.

Comidas cubiertas durante los turnos de trabajo asignados. Capacitación: Acompañamiento de personal experimentado, desarrollo de nuevas habilidades y la posibilidad de ampliar redes de contactos internacionales.

¿Cómo realizar el registro?

Los interesados ya pueden manifestar su intención de participar ingresando a la plataforma oficial: volunteer.fifa.com.

Al crear una cuenta y seleccionar la ciudad sede de su preferencia, los usuarios quedarán registrados en la Comunidad de Voluntarios de la FIFA para recibir información exclusiva y ser notificados apenas se abra la fase formal de postulaciones en las próximas semanas.