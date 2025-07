El ministro de Gobierno, José De La Gasca renunció a su cargo este martes 29 de julio del 2025

José De La Gasca renunció a su cargo de ministro de Gobierno, este martes 29 de julio del 2025. Presentó la renuncia irrevocable a su cargo a través de una carta dirigida al presidente Daniel Noboa.

"Gracias Presidente, ha sido un privilegio acompañarlo en esta ruta compleja, pero profundamente necesaria. Usted ha demostrado que gobernar no es complacer sino decidir con firmeza por el bien común", escribió en su cuenta de Instagram.

De La Gasca es un guayaquileño que fue designado por Noboa como ministro de Gobierno el lunes 11 de noviembre del 2024. En su carta de renuncia, él rememoró ese momento.

"En noviembre del 2024 al recibir su llamada para proponerme liderar esa Cartera de Estado nunca tuve dudas. Inmediatamente acepté", recordó el exministro.

"Cimentamos gobernabilidad en un escenario sacudido por la polarización y la violencia. Logramos tender puentes en la Asamblea Nacional sin pactos mafiosos", indicó.

"También impulsamos leyes que hoy son herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo. Consolidamos el tejido social, que se ve reflejado en una Asamblea distinta, dejando de saldo un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida", añadió De La Gasca.

"Renuncio al cargo, pero no a la causa. Desde donde me encuentre, seguiré luchando con la misma pasión con la que llegué al servicio público: por un Ecuador con instituciones que protejan, no que traicionen, con líderes que sirvan, no que se sirvan", indicó al final de su carta.

¿Por qué José De La Gasca renunció?

En su renuncia, De La Gasca no detalló las causas de su decisión. Solo mencionó lo siguiente: "Es momento de abrir nuevos desafíos, de recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos".

Sin embargo, el pasado 22 de julio, él dijo que no descarta postularse para Fiscal General del Estado. "Es un desafío que está en frente para cualquier ecuatoriano que crea que estamos viviendo una lucha y un momento histórico importante", dijo.

"Si tengo que hacerlo, lo haré con toda la convicción y con toda la fuerza que me caracteriza. Cuando llegue el momento lo decidiré. Sí lo he pensado, sí me lo han preguntado y ya lo he intentado", señaló De La Gasca. Además, recordó que participó en el 2018 en el concurso donde se eligió a Diana Salazar como Fiscal General del Estado.