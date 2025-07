'La Conaie ha cambiado de rumbo', dice José De La Gasca tras triunfo de Marlon Vargas

"La Conaie ha cambiado de rumbo. Vemos con muy buenos ojos la elección de Marlon Vargas". Con esas palabras, el ministro de Gobierno José De La Gasca se expresó con respecto a la elección de Marlon Vargas como nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Marlon Vargas venció a Leonidas Iza en medio de una tensa relación del movimiento indígena con el Gobierno nacional. Ante esta nueva designación, De La Gasca celebró y aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo.

En entrevista con radio América, este martes 22 de julio del 2025, De La Gasca dijo que "esta nueva Conaie debe escuchar a sus bases como son".

Al ser consultado sobre si este cambio en la dirigencia responde a la maduración de los pueblos indígenas, de la que habló antes, respondió: "me parece que sí. Me parece que este cambio de rumbo en la Conaie representa que ellos están hartos de un modelo caduco".

"Celebramos que exista esta organización de los pueblos y nacionalidades que reinvindican sus luchas y su dignidad, y eso debe estar acompañando de dirigentes que representen a las bases", dijo el Ministro de Gobierno.

Por su parte, Vargas ofreció ser un líder que unifique la organización indígena. "No seré un presidente que discrimine ni divida a las bases con discursos discriminatorios. Estoy aquí para unir".

De La Gasca señaló a la dirigencia saliente como "autoritaria y déspota". Y añadió que "el señor Iza nunca quiso dialogar, siempre quiso confrontar".

"Veo una derrota contundente, veo que el señor Iza perdió las elecciones presidenciales. Veo que el señor Iza perdió el control del bloque de Pachakutik y pierde también la Conaie", sentenció el Ministro.

¿De La Gasca Fiscal General?

El Ministro de Gobierno no descarta postularse para Fiscal General del Estado. "Es un desafío que está en frente para cualquier ecuatoriano que crea que estamos viviendo una lucha y un momento histórico importante", dijo.

"Cuando llegue el momento lo decidiré. Sí lo he pensado, sí me lo han preguntado y ya lo he intentado", señaló De La Gasca. El Ministro recordó que participó en el 2018 en el concurso donde se eligió a Diana Salazar como Fiscal General del Estado.

De La Gasca reiteró que "si tengo que hacerlo, lo haré con toda la convicción y con toda la fuerza que me caracteriza"

José de La Gasca es abogado de profesión, graduado en la Universidad Santiago de Guayaquil. Además es licenciado en Criminalística y Ciencias Forenses por la Universidad Espíritu Santo.