'Hay instituciones en las que puedo servir y la Fiscalía es una de esas' dice José De La Gasca

Un día después de su renuncia al Ministerio de Gobierno, José De La Gasca ofreció sus primeras declaraciones y aclaró las razones por las que dejó esa Cartera de Estado.

“No me he ido porque me botaron. No me he ido porque me cansé ni porque la embarré. Creo que es momento de preparme , de volver a mi vida. He dejado congelada mi vida”, dijo De La Gasca en una entrevista concedida la noche del 30 de julio a Radio Centro.

El abogado guayaquileño, quien presentó su renuncia al presidente Daniel Noboa el pasado 29 de julio, no ocultó su interés en el concurso público para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

"Mí decisión por concursar o no está en el tapete...siempre ha habido esa posibilidad, desde antes de entrar al Ministerio de Gobierno”, afirmó.

"Si el concurso sale, en ese momento tomaré la decisión, pero no le tengo miedo al desafío", añadió el exfuncionario del gobierno de Daniel Noboa.

De La Gasca aseguró que su renuncia no significa una retirada definitiva del servicio público. “En esta lucha por las instituciones, hay otras instancias en las que puedo servir. Ciertamente La Fiscalía es una de esas”, expresó.

Desde mayo de este año, la Fiscalía está bajo la conducción temporal de Wilson Toainga, tras la renuncia de Diana Salazar. Y en concurso para elegir al nuevo titular del Ministerio Público está en marcha.

Concurso para elegir al Fiscal General

Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), anunció que el concurso para escoger al nuevo Fiscal General del Estado arrancó oficialmente el jueves 17 de julio del 2025.

Un paso indispensable en ese concurso público es la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Los interesados para ser parte de esta agrupación pueden postularse hasta este jueves 31 de julio de 2025.

Esta Comisión será la encargada de escoger entre todos los postulantes a Fiscal y seleccionar quien reemplazará a Diana Salazar. De La Gasca ya participó en el 2018 en el concurso donde se eligió a Salazar como Fiscal General del Estado.