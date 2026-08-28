José Serrano: familia denuncia que está incomunicado mientras Noboa anuncia su traslado a Ecuador

Serrano está siendo trasladado desde Estados Unidos a Ecuador.

La familia del exministro del Interior José Serrano denunció este viernes 28 de agosto que el exfuncionario está incomunicado, después de que fuera retirado del centro de detención migratoria Krome, en Estados Unidos.

Según un comunicado difundido por sus familiares, ni ellos ni sus abogados fueron informados sobre el procedimiento y, hasta ese momento, desconocían oficialmente su ubicación.

La alerta ocurre mientras el presidente Daniel Noboa anunció en sus redes sociales que Serrano será trasladado a Ecuador y posteriormente ingresará a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, escribió el mandatario. La publicación estuvo acompañada de fotografías en las que se observa al exministro mientras aparentemente aborda una aeronave.Familia de Serrano alerta sobre una posible deportación

Antes del anuncio presidencial, los familiares de Serrano habían señalado que conocieron a través de redes sociales la posibilidad de que fuera enviado a Ecuador.

La familia sostiene que una deportación pondría en riesgo su integridad y pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Además, acusó al Gobierno de Daniel Noboa de una supuesta persecución política.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia y defensa de Serrano. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) había rechazado anteriormente que su detención respondiera a intereses políticos extranjeros.

La situación genera interrogantes debido a la protección que recibió Serrano meses atrás dentro de su proceso migratorio en Estados Unidos.