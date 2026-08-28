¿A qué hora llegará José Serrano? 

José Serrano está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro.

El exministro del Interior José Serrano llegará a Ecuador la madrugada de este sábado 29 de agosto de 2026. Está previsto que arribe a Guayaquil entre las 02:00 y 03:00 de la madrugada.

Serrano es trasladado desde Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia migratoria.

¿Qué ocurrirá cuando llegue?

En Ecuador, Serrano tiene vigente una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV. La Fiscalía lo procesa como presunto autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio.

Tras su llegada a Guayaquil, está previsto que sea trasladado a El Encuentro, según el anuncio realizado por Noboa.