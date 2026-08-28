Los exfuncionarios recluidos en la cárcel del Encuentro

Jorge Glas, Pablo Muentes, Wilman Terán y ahora José Serrano forman parte de los exfuncionarios que se encuentran recluidos en la cárcel del Encuentro.

Con la llegada del exministro del Interior José Serrano, la cárcel del Encuentro vuelve a estar en el centro de atención. El presidente Daniel Noboa anunció este 28 de agosto que Serrano será llevado al centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena.

“José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro” Daniel Noboa, presidente del Ecuador.

Jorge Glas

El exvicepresidente de Ecuador fue trasladado a El Encuentro en noviembre de 2025. Glas cumple condenas por los casos Odebrecht y Sobornos, además de una sentencia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Jorge Glas es uno de los 300 presos trasladados a la cárcel del Encuentro. Redes Sociales

Pablo Muentes

El exasambleísta del Partido Social Cristiano también fue enviado a El Encuentro. Muentes fue condenado a más de 13 años de prisión por delincuencia organizada dentro del caso Purga.

Wilman Terán

El expresidente del Consejo de la Judicatura permanece en este centro penitenciario. Ha recibido sentencias en procesos como Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla.

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional

Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a El Encuentro en marzo de 2026, después de que se ordenara prisión preventiva en su contra. A diferencia de otros internos de esta lista, Álvarez es una autoridad actualmente en funciones y su situación corresponde a un proceso judicial en curso.

Alquiles Álvarez se encuentra dentro de la cárcel del Ecuentro desde marzo de 2026. X

José Serrano se suma a la lista

El exministro del Interior de Rafael Correa será trasladado a El Encuentro tras ser entregado por Estados Unidos a Ecuador, según anunció Noboa.

El Encuentro también alberga a otros presos de alto perfil

La prisión no está destinada exclusivamente a políticos o exfuncionarios. También han sido enviados allí presuntos cabecillas de organizaciones criminales, policías procesados y otros detenidos considerados de alto riesgo.

Por ejemplo, cuatro policías procesados por presuntamente alterar un parte policial fueron trasladados al centro en julio de 2026.

El Encuentro comenzó a operar a finales de 2025 como la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ubicada en la provincia de Santa Elena.