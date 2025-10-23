Luisa González dice que será candidata a la Asamblea Constituyente si gana el ‘Sí’

Luisa González fue candidata a la Presidencia en las últimas elecciones, pero perdió ante Daniel Noboa

Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), anunció este jueves 23 de octubre de 2025 que será candidata a asambleísta constituyente en caso de que el ‘Sí’ se imponga en la Consulta Popular y Referéndum, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa.

En una entrevista radial, la excandidata presidencial reiteró su postura contraria a las cuatro preguntas del proceso electoral, incluyendo la que plantea la posibilidad de redactar una nueva Constitución. Incluso la RC confirmó que hará campaña por el 'No'.

Sin embargo, González señaló que, si la mayoría de ecuatorianos aprueba el llamado a una Asamblea Constituyente, no se quedará al margen.

“Por más que yo esté por el No, si gana el Sí y hay constituyente, yo no puedo dejar en esa Constituyente vaya cualquier persona y se rife los derechos de los ecuatorianos. Tendré que estar donde tenga que pelear por los derechos del pueblo ecuatoriano”, dijo la excandidata presidencial.

Con esta declaración, Luisa González se convierte en la primera figura del correísmo en manifestar su intención de participar directamente en el proceso de la Asamblea Constituyente.

La campaña oficial para el Referéndum y Consulta Popular se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre, y los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas el domingo 16 de noviembre de 2025.

Las preguntas sometidas a votación abordan temas como el retorno de bases militares extranjeras al país, la eliminación del financiamiento público a partidos y movimientos políticos, la reducción del número de asambleístas, y el llamado a una Asamblea Constituyente.