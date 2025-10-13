Paso a paso para conocer dónde debe votar en la consulta popular y referéndum 2025 en Ecuador

Los cambios de domicilio no son válidos si los realizó después del 1 de agosto del 2025

Ecuador decidirá sobre cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum, impulsada por el presidente Daniel Noboa. 13 966 443 ciudadanos que residen en el país y exterior están habilitados para acudir a las urnas.

Este proceso electoral se llevará a cabo el domingo 16 noviembre del 2025. No obstante, los cambios de domicilio que se han realizado después de las elecciones solo son válidos hasta el viernes 1 de agosto del 2025. Es decir, si una persona actualizó su dirección domiciliaria después de esa fecha, seguirán registradas en su lugar anterior de votación.

También, como parte del proceso, desde el 9 de octubre del 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a notificar a los 291 080 miembros de Juntas Receptoras del Voto seleccionados. Los ciudadanos seleccionados deberán capacitarse de forma obligatoria.

Es por eso que el CNE mantiene habilitado un espacio en línea para que los ciudadanos puedan verificar el lugar de votación y si fue seleccionado como miembro de mesa.

Las consultas se pueden realizar en la página web o aplicación del organismo d ela siguiente forma:

Ingrese a www.cne.gob.ec

Dirigirse al espacio de Referéndum y Consulta Popular 2025

Seleccione 'Consulta tu lugar de votación' o ingrese directamente al siguiente link https://lugarvotacion.cne.gob.ec/

Ingrese su número de cédula y fecha de nacimiento

y Marque el cuadro junto a la frase 'No soy un robot'

La consulta del lugar de votación se realiza en línea Captura de pantalla

De inmediato se desplegará un cuadro con toda la información electoral de cada persona (nombres, recinto, junta, dirección, provincia, cantón, parroquia y sector).

Si el ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa también aparecerá esa información.

Este mismos proceso se podrá realizar en la aplicación del CNE en los próximos días.