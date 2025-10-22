Asambleístas de ADN pedirán licencia para realizar campaña por el Sí en la consulta popular

Los asambleístas del oficialismo durante una sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional.

A menos de un mes de la consulta popular, los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) se reunieron en Quito con el presidente Daniel Noboa. La cita se desarrolló este miércoles 22 de octubre del 2025 en el Palacio de Carondelet.

El legislador Esteban Torres confirmó que en el encuentro se abordaron temas relacionados a la estrategia que se utilizará para impulsar la opción Sí en el Referéndum y Consulta Popular del domingo 16 de noviembre.

Precisó que desde el oficialismo se solicitará licencia sin remuneración para desplazarse por todo el país con el fin de llegar a los 13,9 millones de votantes con el contenido de las cuatro preguntas.

En la reunión también participaron algunos ministros de Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen y la coordinadora de la bancada, Michelle Mancheno.

De acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña será entre el 1 y el 13 de noviembre.

Se conoce que la estrategia de campaña será realizar por recorridos en todo el país así como presencia en redes sociales.